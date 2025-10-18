Інтерфакс-Україна
00:34 18.10.2025

Головний хірург ЗСУ: характер сучасної бойової травми кардинально змінився, понад 80% поранень є осколковими

Через зміну характеру бойових дій та масове використання дронів на фронті військовослужбовці зазнають набагато більшої кількості осколкових поранень, ніж кульових, повідомив головний хірург Збройних сил України, полковник медичної служби Костянтин Гуменюк.

"На сьогодні близько 81,3% поранень є осколковими, кульових поранень набагато вже менше - це близько 18,7%", - сказав Гуменюк на брифінгу в Києві в п’ятницю.

Він пояснив, що поранення майже завжди множинні, пошкоджуються кілька анатомічних локалізацій: живіт, грудна клітка, кінцівки, голова, в той час, як ізольованих поранень однієї ділянки практично немає. Полковник підкреслив, що під час проведення антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил такої великої осколкових ушкоджень не спостерігали військові хірурги.

"Характер сучасної бойової травми кардинально змінився", - наголосив Гуменюк.

Говорячи про локалізацію поранень, полковник медичної служби зазначив, що найчастіше зазнають ушкодження нижні кінцівки. Водночас Гуменюк зазначив, що бронежилети, які використовуються в Силах оборони України є надійними, хоча в них і є слабкі місця. Йдеться про ділянки поверх пластини, знизу, та бокові ділянки бронежилета.

"Повірте, військові хірурги в зоні бойових дій роблять все необхідне для того, щоб врятувати наших бійців. Ми впроваджуємо сучасні, нові малоінвазивні методики", - розповів він.

Гуменюк підкреслив, що військові хірурги ЗСУ "є піонерами", адже проводять унікальні операції першими у світі.

