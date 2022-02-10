Події

07:49 10.02.2022

Ще один загін великих десантних кораблів ВМФ РФ увійшов до Чорного моря

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Ще один загін великих десантних кораблів ВМФ РФ увійшов до Чорного моря

Три великі десантні кораблі Північного флоту - "Петро Моргунов", "Георгій Побідоносець" та "Оленєгорський гірник" - у середу пройшли через Босфор із Середземного в Чорне море, випливає з даних стамбульських інформаційних сайтів, що публікують фотографії кораблів, що пройшли.

Напередодні до Чорного моря також увійшли три великі десантні кораблі Балтійського флоту - "Корольов", "Мінськ" та "Калінінград".

Раніше Міноборони РФ повідомило, що шість великих десантних кораблів (БДК) Балтійського та Північного флотів "здійснюють плановий перехід із Середземного до Чорного моря, де візьмуть участь у військово-морських навчаннях".

20 січня Міноборони Росії повідомило про початок серії маневрів Військово-морського флоту за участю понад 140 кораблів та суден, понад 10 тис. військових. Навчання під загальним керівництвом головнокомандувача ВМФ РФ Миколи Євменова проходять в акваторіях морів, що прилягають до російської території, а також в оперативно важливих районах Світового океану, заявили військові. Окремі навчання проводяться в акваторіях Середземного, Північного, Охотського морів, у північно-східній частині Атлантичного океану та у Тихому океані.

Маневри проходять на тлі кризи у відносинах Росії та НАТО. США, інші країни НАТО та Україна заявляли про концентрацію російських військ біля українського кордону та про загрозу російського вторгнення в Україну.

 

 

Теги: #росія #вмф #чорне_море #кораблі
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