Ще один загін великих десантних кораблів ВМФ РФ увійшов до Чорного моря

Три великі десантні кораблі Північного флоту - "Петро Моргунов", "Георгій Побідоносець" та "Оленєгорський гірник" - у середу пройшли через Босфор із Середземного в Чорне море, випливає з даних стамбульських інформаційних сайтів, що публікують фотографії кораблів, що пройшли.

Напередодні до Чорного моря також увійшли три великі десантні кораблі Балтійського флоту - "Корольов", "Мінськ" та "Калінінград".

Раніше Міноборони РФ повідомило, що шість великих десантних кораблів (БДК) Балтійського та Північного флотів "здійснюють плановий перехід із Середземного до Чорного моря, де візьмуть участь у військово-морських навчаннях".

20 січня Міноборони Росії повідомило про початок серії маневрів Військово-морського флоту за участю понад 140 кораблів та суден, понад 10 тис. військових. Навчання під загальним керівництвом головнокомандувача ВМФ РФ Миколи Євменова проходять в акваторіях морів, що прилягають до російської території, а також в оперативно важливих районах Світового океану, заявили військові. Окремі навчання проводяться в акваторіях Середземного, Північного, Охотського морів, у північно-східній частині Атлантичного океану та у Тихому океані.

Маневри проходять на тлі кризи у відносинах Росії та НАТО. США, інші країни НАТО та Україна заявляли про концентрацію російських військ біля українського кордону та про загрозу російського вторгнення в Україну.