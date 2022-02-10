Єрмак: На переговорах у Берліні українська сторона добиватиметься розблокування роботи ТКГ для просування процесу мирного врегулювання

Однією з цілей української сторони на переговорах політичних радників лідерів держав-учасниць нормандського формату буде розблокування роботи Тристоронньої контактної групи з метою подальшого просування у мирному врегулюванні та завершенні війни на Донбасі, заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у ході зустрічі з представниками українських ЗМІ.

За його словами, українська сторона також пропонуватиме ініціативи щодо покращення верифікації режиму повного припинення вогню на сході країни.

Крім того, керівник Офісу глави держави наголосив, що представники України обов'язково порушуватимуть питання про розблокування процесу взаємного звільнення утримуваних осіб та відкриття КПВВ на лінії розмежування.

Єрмак зазначив, що сьогодні наша держава є центром ухвалення безпекових рішень на Європейському континенті та має велику міжнародну підтримку.