Електронне посвідчення ветерана буде доступне в застосунку "Дія"

До списку документів у застосунку "Дія" буде включено електронні посвідчення учасників бойових дій, а також постраждалих унаслідок війни і членів сімей загиблих учасників Революції гідності, повідомляє Міністерство у справах ветеранів.

"На черговому засіданні Кабінет Міністрів прийняв проєкт постанови "Про внесення змін до деяких постанов щодо запровадження електронного посвідчення ветерана". Нею запроваджуються електронні посвідчення учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, учасника війни, члена сім'ї загиблого та постраждалого учасника Революції гідності які діятимуть на рівні з їхніми паперовими аналогами", - йдеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Наголошується, що нововведення стосуються майже 1,2 млн громадян – ветеранів війни, постраждалих учасників Революції гідності та осіб, на яких поширюється дія закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Згідно з повідомленням, незабаром електронні посвідчення будуть доступні в застосунку "Дія".