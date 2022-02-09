Події

17:14 09.02.2022

Електронне посвідчення ветерана буде доступне в застосунку "Дія"

1 хв читати
Електронне посвідчення ветерана буде доступне в застосунку "Дія"

До списку документів у застосунку "Дія" буде включено електронні посвідчення учасників бойових дій, а також постраждалих унаслідок війни і членів сімей загиблих учасників Революції гідності, повідомляє Міністерство у справах ветеранів.

"На черговому засіданні Кабінет Міністрів прийняв проєкт постанови "Про внесення змін до деяких постанов щодо запровадження електронного посвідчення ветерана". Нею запроваджуються електронні посвідчення учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, учасника війни, члена сім'ї загиблого та постраждалого учасника Революції гідності які діятимуть на рівні з їхніми паперовими аналогами", - йдеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Наголошується, що нововведення стосуються майже 1,2 млн громадян – ветеранів війни, постраждалих учасників Революції гідності та осіб, на яких поширюється дія закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Згідно з повідомленням, незабаром електронні посвідчення будуть доступні в застосунку "Дія".

Теги: #убд #дія
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:26 08.02.2022
Revolut стає резидентом "Дія.City", відкриє 100+ техвакансій в Україні у 2022 році

Revolut стає резидентом "Дія.City", відкриє 100+ техвакансій в Україні у 2022 році

14:08 08.02.2022
Запис на отримання смартфонів для вакцинованих українців віком від 60 років розпочнеться у квітні - Федоров

Запис на отримання смартфонів для вакцинованих українців віком від 60 років розпочнеться у квітні - Федоров

13:15 08.02.2022
Інститут прописки перестає існувати в держорганах, про місце проживання можна повідомити в "Дії" - глава МВС

Інститут прописки перестає існувати в держорганах, про місце проживання можна повідомити в "Дії" - глава МВС

13:13 08.02.2022
Криптоіндустрія в Україні за 2021 рік зросла вп'ятеро – заступник глави Мінцифри

Криптоіндустрія в Україні за 2021 рік зросла вп'ятеро – заступник глави Мінцифри

12:44 08.02.2022
Мінцифри запускає на порталі "Дія" послугу продовження та припинення грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам

Мінцифри запускає на порталі "Дія" послугу продовження та припинення грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам

11:58 08.02.2022
Зеленський про проєкт "Дія": Обіцяного три роки чекають, а ми зробили чимало за два

Зеленський про проєкт "Дія": Обіцяного три роки чекають, а ми зробили чимало за два

11:54 08.02.2022
Зеленська анонсувала запуск у березні "Дія. Безбар'єрність"

Зеленська анонсувала запуск у березні "Дія. Безбар'єрність"

11:29 08.02.2022
Навесні всі вакциновані українці віком від 60 років отримають безоплатний смартфон і пільговий доступ до інтернету - Зеленський

Навесні всі вакциновані українці віком від 60 років отримають безоплатний смартфон і пільговий доступ до інтернету - Зеленський

19:25 07.02.2022
Кабмін затвердив порядок громадських опитувань через "Дію"

Кабмін затвердив порядок громадських опитувань через "Дію"

19:47 23.01.2022
Інформація про витік даних з порталу "Дія" не відповідає дійсності

Інформація про витік даних з порталу "Дія" не відповідає дійсності

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

В Україну із США прибув дев'ятий літак із боєприпасами

В уряді ФРН підтвердили зустріч "нормандського формату" у Берліні 10 лютого

Поліцейські на допиті не підтвердили інформацію про пропозицію Трухіним хабаря - директор ДБР

Слідство розглядає три версії стрілянини на "Південмаші": нестатутні відносини, психічне захворювання, робота на дестабілізацію в Україні

Кулеба: РФ намагається взяти реванш за програш СРСР у "холодній війні"

ОСТАННЄ

Міноборони працює над диверсифікацією постачання ПММ, блокування одного з маршрутів на боєздатність не вплине

Януковичу повідомили про підозру у підбурюванні військовослужбовців Управління держохорони до дезертирства

В Україну із США прибув дев'ятий літак із боєприпасами

СБУ запобігла рейдерському захопленню соляного кар'єра на Прикарпатті

Влада Швеції зняла майже всі обмеження щодо стримування пандемії COVID-19

Голова ОБСЄ 9-11 лютого відвідає Україну

Понад 171 млн грн надійде до бюджету міста Києва від продажу ділянок на земельних торгах, проведення експертної грошової оцінки та прямого продажу

"Україна післязавтра" – це форум з підготовки реального плану дій для України - Данилюк, Клімкін і Рябошапка

Голова Нацполіції: До інформації з бодікамери поліцейського про ДТП із Трухіним мали доступ близько 100 осіб

Зеленський на зустрічі з главою МЗС Іспанії: Важливо, щоб кожна держава ЄС підтримувала нас у зміцненні обороноздатності ЗСУ

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА