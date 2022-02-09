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15:54 09.02.2022

Зеленський на зустрічі з главою МЗС Іспанії: Важливо, щоб кожна держава ЄС підтримувала нас у зміцненні обороноздатності ЗСУ

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Зеленський на зустрічі з главою МЗС Іспанії: Важливо, щоб кожна держава ЄС підтримувала нас у зміцненні обороноздатності ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з міністром закордонних справ, ЄС та співробітництва Іспанії Хосе Мануелем Альбаресом Буено наголосив на важливості підтримки Європейським Союзом України у питанні зміцнення обороноздатності армії.

Як повідомляє Офіс президента України, Зеленський ознайомив голову зовнішньополітичного відомства Іспанії з ініціативами української сторони щодо активізації переговорного процесу в межах "нормандського формату", а також наголосив на важливості підтримки з боку європейських партнерів курсу України на деескалацію та досягнення миру.

"Важливо, щоб ЄС, кожна його держава-член підтримували нас сьогодні у зміцненні обороноздатності української армії", – сказав він.

Президент також наголосив на необхідності подальшого активного просування України шляхом європейської та євроатлантичної інтеграції.

"Розраховую на підтримку з боку Іспанії перспективи нашого членства в Європейському Союзі", – наголосив Зеленський.

Окрім того, він запросив главу уряду Іспанії відвідати Київ із візитом поточного року.

Теги: #зеленський #альбарес_хосе
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