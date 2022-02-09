Події

14:46 09.02.2022

До України з Великої Британії прибув вантаж із військово-технічною допомогою

1 хв читати
До України з Великої Британії прибув вантаж із військово-технічною допомогою

До України з Великої Британії 8-9 лютого прибув вантаж із військово-технічною допомогою, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"8-9 лютого до України з Великої Британії прибув вантаж із військово-технічною допомогою - товари військового призначення і техніка для територіальних військ оборони ЗСУ: бронежилети, каски та ін. Дякуємо нашим партнерам за незмінну політико-дипломатичну підтримку та військову Україні", - написав Резніков у Twitter.

Теги: #україна #допомога #велика_британія #військова
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:35 09.02.2022
Голова ОБСЄ 11 лютого відвідає Донбас

Голова ОБСЄ 11 лютого відвідає Донбас

09:00 09.02.2022
Ситуація навколо України в центрі уваги американської адміністрації

Ситуація навколо України в центрі уваги американської адміністрації

08:24 09.02.2022
В Україні за добу виявили 38 257 нових випадків захворювання СOVID-19, одужали 17 063 людини, 240 померли

В Україні за добу виявили 38 257 нових випадків захворювання СOVID-19, одужали 17 063 людини, 240 померли

22:11 08.02.2022
Лідери Німеччини, Франції та Польщі обговорюють у Берліні ситуацію навколо України

Лідери Німеччини, Франції та Польщі обговорюють у Берліні ситуацію навколо України

20:41 08.02.2022
Росія просуває спотворену інтерпретацію Мінських домовленостей, у яких ніде не згадується слово "автономія" – посольство США

Росія просуває спотворену інтерпретацію Мінських домовленостей, у яких ніде не згадується слово "автономія" – посольство США

20:26 08.02.2022
Українські банки у 2021 році подвоїли прибуток

Українські банки у 2021 році подвоїли прибуток

20:23 08.02.2022
Глави МЗС України та Франції в Києві провели переговори, обговорили шляхи деескалації та активізацію "нормандського формату"

Глави МЗС України та Франції в Києві провели переговори, обговорили шляхи деескалації та активізацію "нормандського формату"

20:06 08.02.2022
Франція надасть Україні 200 млн євро кредиту та гарантії на 1 млрд євро на спільні проекти

Франція надасть Україні 200 млн євро кредиту та гарантії на 1 млрд євро на спільні проекти

19:52 08.02.2022
Варшава схвалила безоплатне надання військового майна Україні

Варшава схвалила безоплатне надання військового майна Україні

19:35 08.02.2022
Вітроенергетика України у 2022 р. додасть орієнтовно 1 ГВт потужностей - голова УВЕА

Вітроенергетика України у 2022 р. додасть орієнтовно 1 ГВт потужностей - голова УВЕА

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

В уряді ФРН підтвердили зустріч "нормандського формату" у Берліні 10 лютого

Поліцейські на допиті не підтвердили інформацію про пропозицію Трухіним хабаря - директор ДБР

Слідство розглядає три версії стрілянини на "Південмаші": нестатутні відносини, психічне захворювання, робота на дестабілізацію в Україні

Кулеба: РФ намагається взяти реванш за програш СРСР у "холодній війні"

За екссуддю Чауса внесено заставу - ВАКС

ОСТАННЄ

Король Іспанії Філіп VI заразився COVID-19

В уряді ФРН підтвердили зустріч "нормандського формату" у Берліні 10 лютого

Словаччина спростила правила в'їзду для іноземців

Поліцейські на допиті не підтвердили інформацію про пропозицію Трухіним хабаря - директор ДБР

Мовний омбудсмен просить мерів сприяти демонтажу зовнішньої реклами, розміщеної з порушенням мовного закону

Королева Данії Маргрете заразилася COVID-19

Tesla "відкличе" понад 26 тис. автомобілів для усунення помилок у ПЗ

Зеленський скликає виїзне засідання РНБО у Харкові 11 лютого

Винищувачі НАТО потрібні Естонії для підтримки стабільності у регіоні - прем'єр

Уряд пропонує виділити держстипендію ім. Левка Лук'яненка заступнику голови Меджлісу кримськотатарського народу Джелялову

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА