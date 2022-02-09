До України з Великої Британії 8-9 лютого прибув вантаж із військово-технічною допомогою, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"8-9 лютого до України з Великої Британії прибув вантаж із військово-технічною допомогою - товари військового призначення і техніка для територіальних військ оборони ЗСУ: бронежилети, каски та ін. Дякуємо нашим партнерам за незмінну політико-дипломатичну підтримку та військову Україні", - написав Резніков у Twitter.