Уряд пропонує виділити держстипендію ім. Левка Лук'яненка заступнику голови Меджлісу кримськотатарського народу Джелялову
Кабінет Міністрів України пропонує призначити державну стипендію імені Левка Лук'яненка заступнику голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріману Джелялову.
Відповідний проєкт указу президента було схвалено на засіданні уряду у середу.
Державну стипендію імені Левка Лук'яненка пропонується призначити Наріману Джелялову на період незаконного затримання, тримання й протягом одного року після звільнення.
Як повідомлялося, співробітники ФСБ вночі 4 вересня затримали в окупованому Криму Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова та Шевкета Усеїнова. Крім того, вранці того самого дня після обшуків у будинку було затримано й Джелялова. Поліція РФ порушила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 167 КК РФ (навмисне знищення або пошкодження майна) через "механічне" пошкодження газопроводу в селі Перевальному, яке розташовується дорогою з Сімферополя в бік Ялти.
6 вересня окупаційний "суд" у Криму незаконно обрав трьом затриманим запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, після чого Джелялова помістили до СІЗО м. Сімферополя.
За даними української влади, співробітники російських спецслужб катували затриманих кримчан і застосовували до них фізичне й психологічне насильство.
8 жовтня адвокатам стало відомо, що Джелялова вивезли із СІЗО Сімферополя, де його тримали останній місяць, і перемістили до 15-го відділення Кримської республіканської психіатричної лікарні №1 ім. Балабана. Це відділення, де проводять стаціонарну психолого-психіатричну експертизу щодо підслідних осіб, яких тримають під вартою. Раніше Джелялов відмовився проходити психіатричну експертизу, оскільки підстав для її призначення не було.