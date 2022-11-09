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14:04 09.11.2022

Кабмін призначив академстипендії уряду 28 обдарованим українським студентам

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Кабмін призначив академстипендії уряду 28 обдарованим українським студентам

Кабінет Міністрів призначив академічні стипендії уряду 28 найбільш обдарованим українським студентам.

"Уряд ухвалив розпорядження "Про призначення академічної стипендії Кабінету Міністрів України студентам закладів вищої освіти", яку призначають найбільш обдарованим студентам. Кандидатів на одержання стипендії пропонували заклади вищої освіти за погодженою з органами студентського самоврядування пропозицією вченої ради", - йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства освіти і науки.

Зазначається, що, згідно з наданими пропозиціями, стипендію отримають 28 студентів.

"Попри російську агресію та спрямування значних коштів на оборону від окупантів, держава продовжує підтримувати студентів, сприяє реалізації державної молодіжної політики", - цитує міністра освіти Сергія Шкарлета пресслужба.

Теги: #студенти #стипендія

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