Кабмін затвердив виділення додаткових 500 грн за бустерну дозу вакцини

Кабінет Міністрів України затвердив виділення українцям, які отримали бустерну дозу вакцини, додаткових 500 грн у рамках державної програми "єПідтримка", а також збільшив термін дії рахунку для отримання такої допомоги з чотирьох до дев'яти місяців.

Відповідну постанову уряд затвердив з одноденним доопрацюванням на засіданні в середу.

Кабмін також розширив можливість використання коштів "єПідтримки "для осіб старше 60 років і людей з інвалідністю першої та другої груп – за рахунок виплат "єПідтримки" вони зможуть, крім купівлі ліків, оплатити також комунальні послуги. Перелік сфер діяльності, які беруть участь у програмі, поповнився позицією "житлово-комунальні послуги" (код 4900).