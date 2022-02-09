В Україні очікується незначне потепління, місцями - мокрий сніг

У найближчі дві доби над територією України пануватиме тепла повітряна маса, через що температура ще трохи підвищиться, особливо вдень; невеликі опади можливі лише у західних, північних та східних областях.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у четвер уночі, 10 лютого, у західних та північних областях, удень у східній частині невеликий мокрий сніг і дощ, на дорогах місцями ожеледиця; на решті території без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу; вдень 4-9° тепла, на Прикарпатті, на Одещині та Миколаївщині 10-12° тепла, у східних областях 1-3° тепла, в Карпатах близько 0°.

У Києві в четвер уночі невеликий мокрий сніг і дощ, на дорогах подекуди ожеледиця; вдень без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 6-8°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, у Києві 10 лютого найвища температура вдень (+10,3°) була у 2002 році, найнижча вночі (-24,6°) у 1911 році.

У п'ятницю, 11 лютого, у західній частині, вночі й у північно-східних, а вдень і в північних областях невеликий дощ і мокрий сніг; на решті території без істотних опадів.

На дорогах, окрім півдня, уночі та вранці місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі від 4° до 2° морозу; вдень 3-8° тепла, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій та Кіровоградській областях до 10°, на півдні країни 8-13°.

У Карпатах - уночі без істотних опадів, удень помірний мокрий сніг, температура протягом доби від 3° до 3° тепла.

У Києві у п'ятницю вночі без істотних опадів, удень невеликі опади, переважно у вигляді дощу. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 6-8°.