Події

12:31 09.02.2022

В Україні очікується незначне потепління, місцями - мокрий сніг

2 хв читати
В Україні очікується незначне потепління, місцями - мокрий сніг

У найближчі дві доби над територією України пануватиме тепла повітряна маса, через що температура ще трохи підвищиться, особливо вдень; невеликі опади можливі лише у західних, північних та східних областях.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у четвер уночі, 10 лютого, у західних та північних областях, удень у східній частині невеликий мокрий сніг і дощ, на дорогах місцями ожеледиця; на решті території без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу; вдень 4-9° тепла, на Прикарпатті, на Одещині та Миколаївщині 10-12° тепла, у східних областях 1-3° тепла, в Карпатах близько 0°.

У Києві в четвер уночі невеликий мокрий сніг і дощ, на дорогах подекуди ожеледиця; вдень без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 6-8°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, у Києві 10 лютого найвища температура вдень (+10,3°) була у 2002 році, найнижча вночі (-24,6°) у 1911 році.

У п'ятницю, 11 лютого, у західній частині, вночі й у північно-східних, а вдень і в північних областях невеликий дощ і мокрий сніг; на решті території без істотних опадів.

На дорогах, окрім півдня, уночі та вранці місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі від 4° до 2° морозу; вдень 3-8° тепла, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій та Кіровоградській областях до 10°, на півдні країни 8-13°.

У Карпатах - уночі без істотних опадів, удень помірний мокрий сніг, температура протягом доби від 3° до 3° тепла.

У Києві у п'ятницю вночі без істотних опадів, удень невеликі опади, переважно у вигляді дощу. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 6-8°.

Теги: #погода #прогноз
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:48 07.02.2022
В Україні очікується незначне потепління, подекуди дощ і мокрий сніг

В Україні очікується незначне потепління, подекуди дощ і мокрий сніг

11:26 07.02.2022
Захворюваність на COVID-19 протягом найближчих двох тижнів може зрости до 60 тис. випадків на добу, потім можлива стабілізація - Ляшко

Захворюваність на COVID-19 протягом найближчих двох тижнів може зрости до 60 тис. випадків на добу, потім можлива стабілізація - Ляшко

19:16 06.02.2022
Не вірте апокаліптичним прогнозам, це ворог має боятися нас, а не ми його – Кулеба

Не вірте апокаліптичним прогнозам, це ворог має боятися нас, а не ми його – Кулеба

12:35 06.02.2022
В Україні очікується незначне потепління, місцями мокрий сніг з дощем

В Україні очікується незначне потепління, місцями мокрий сніг з дощем

14:10 05.02.2022
Тепле і вологе повітря з Європи несе в Україну опади

Тепле і вологе повітря з Європи несе в Україну опади

07:10 05.02.2022
Fitch знизило прогноз рейтингу "B" України до "стабільного"

Fitch знизило прогноз рейтингу "B" України до "стабільного"

11:54 04.02.2022
Потепління очікується в Україні у вихідні дні, подекуди - невеликий сніг із дощем

Потепління очікується в Україні у вихідні дні, подекуди - невеликий сніг із дощем

17:23 03.02.2022
Ожеледиця на дорогах України: 4 лютого в 20 областях оголошено жовтий рівень небезпеки

Ожеледиця на дорогах України: 4 лютого в 20 областях оголошено жовтий рівень небезпеки

16:03 03.02.2022
Через погіршення погодних умов у Києві на вулиці вивели спецтехніку "Київавтодору"

Через погіршення погодних умов у Києві на вулиці вивели спецтехніку "Київавтодору"

12:14 03.02.2022
В Україні очікується прохолодна погода, місцями мокрий сніг із дощем

В Україні очікується прохолодна погода, місцями мокрий сніг із дощем

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кулеба: РФ намагається взяти реванш за програш СРСР у "холодній війні"

За екссуддю Чауса внесено заставу - ВАКС

Комісія з розслідування стрілянини на "Південмаші" виявила факти позастатутних відносин у частині, де служив Рябчук, - Єнін

В Україні за добу виявили 38 257 нових випадків захворювання СOVID-19, одужали 17 063 людини, 240 померли

Польський уряд схвалив безоплатне надання Варшавою військової допомоги Києву

ОСТАННЄ

Українські громадські та культурні діячі висловили підтримку позиції російських діячів культури проти війни Росії з Україною

Кулеба: РФ намагається взяти реванш за програш СРСР у "холодній війні"

ЄС погодив низку санкцій, які буде швидко втілено в життя у разі військової агресії РФ проти України, - глава МЗС Іспанії

Захворюваність COVID-19 у світі тримається на дуже високому рівні - ВООЗ

Кулеба: Наразі є шанси на врегулювання кризи між РФ та Україною дипломатичним шляхом

ВООЗ фіксує зниження на 17% рівня захворюваності на COVID-19 за тиждень

За екссуддю Чауса внесено заставу - ВАКС

Саакашвілі звинуватив уряд Грузії в корумпованості, показавши на суді фото резиденцій чиновників

СБУ виявила схрон зі зброєю під час контрдиверсійних навчань на Донбасі

Комісія з розслідування стрілянини на "Південмаші" виявила факти позастатутних відносин у частині, де служив Рябчук, - Єнін

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА