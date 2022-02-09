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12:24 09.02.2022

Українські громадські та культурні діячі висловили підтримку позиції російських діячів культури проти війни Росії з Україною

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Українські громадські та культурні діячі висловили підтримку позиції російських діячів культури проти війни Росії з Україною

Українські громадські діячі та культурні діячі висловили підтримку позиції російських діячів культури проти війни Росії з Україною і оголосили про ініціювання руху світової еліти під гаслом "Зупинимо війну разом".

"Ми сьогодні хочемо звернути увагу на той лист, який з'явився усередині російської еліти. Він мене вразив масштабом своїх підписів. Тут відомі люди, юристи, журналісти, правозахисники та звичайні люди. Але це ті громадяни, які мали сміливість озвучити цим листом свою позицію від імені російського народу", - сказала громадська та політична діячка, народна артистка України Оксана Білозір на брифінгу в Києві в середу.

За її словами, низка українських громадських організацій, громадських і культурних діячів сьогодні виходять з ініціативою всенародного руху світової еліти під гаслом "Зупинимо війну разом".

"Ми розпочинаємо цей наш рух "Зупинимо війну разом". Насамперед він спрямований на російську громадськість. Нам багато чого буде необхідно зробити разом. Насамперед - зняти гібридні нашарування нашої історії. Ми маємо дати сигнал розуміння російській еліті та росіянам, що Україна – рівноправна країна, що український народ – це самодостатній народ. І тільки в такій концепції ми зможемо бачити своє спільне хороше майбутнє", - додала Білозір.

Теги: #рух #громадськість #білозір
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