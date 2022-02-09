ВООЗ фіксує зниження на 17% рівня захворюваності на COVID-19 за тиждень

Рівень захворюваності на COVID-19 у світі за минулий тиждень значно знизився, тоді як смертність від наслідків цього захворювання дещо збільшилася, йдеться в поширеному в середу щотижневому епідеміологічному бюлетені Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

У період із 31 січня до 6 лютого захворюваність на коронавірус у всьому світі впала на 17%. Зростання кількості заражень було виявлено у регіоні Східного Середземномор'я (на 36%). У решті регіонів зафіксовано спад захворюваності.

Усього за тиждень у всьому світі було виявлено майже 19 млн випадків зараження коронавірусом.

Смертність від коронавірусу у світі збільшилася на 7%. Найбільше зростання летальних наслідків від наслідків захворювання виявлено у Південно-Східній Азії (на 67%), а також кількість смертей збільшилася у Східному Середземномор'ї (на 45%). В інших регіонах смертність від наслідків захворювання знизилася або практично не змінилася.

Загалом за тиждень у світі зафіксовано менше ніж 68 тис. смертей, спричинених наслідками зараження COVID-19.

За весь період пандемії у світі виявлено понад 392 млн випадків зараження коронавірусом, понад 5,7 млн пацієнтів померли від наслідків захворювання.