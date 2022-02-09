СБУ виявила схрон зі зброєю під час контрдиверсійних навчань на Донбасі

Співробітники Служби безпеки України під час контрдиверсійних навчань на Донбасі виявили справжній схрон зі зброєю та боєприпасами, який, за попередніми даними, облаштували російські найманці для диверсій на території регіону та активного опору силам АТО/ООС, повідомляє пресслужба СБУ в середу.

"Укриття було облаштоване в підвалі покинутої будівлі. Зі схрону правоохоронці вилучили 1766 патронів калібру 7,62 мм, три заряди до РПГ-7, дві гранати ВОГ-25, три гранати РГД, три запали УЗРГМ, 46 патронів до великокаліберного кулемета ДШК калібру 12,7 мм", - ідеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що вилучені засоби ураження передано вибухотехнікам Держслужби України з надзвичайних ситуацій для утилізації.