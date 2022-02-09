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09:54 09.02.2022

Правоохоронці повідомили про підозру в розкраданні 2,5 млн грн ексголові тендерного комітету департаменту соцполітики КМДА та одному з підрядників

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Правоохоронці повідомили про підозру в розкраданні 2,5 млн грн ексголові тендерного комітету департаменту соцполітики КМДА та одному з підрядників

Столичні правоохоронці повідомили про підозру колишньому голові тендерного комітету Департаменту соціальної політики Київської міської державної адміністрації та керівникові підрядного підприємства за фактом розкрадання коштів цільової програми "Турбота. Назустріч киянам".

Як повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, шляхом зловживання своїм службовим становищем підозрювані привласнили 2,5 млн грн на закупівлю медичних виробів (засобів особистої гігієни).

"Згідно з матеріалами досудового розслідування, наприкінці 2018 року екс-директор Департаменту соцполітики у змові з головою тендерного комітету та підприємцем розробили злочинну схему заволодіння грошовими коштами, виділеними рішенням Київської міської ради в рамках Київської міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам", - ідеться в повідомленні.

Уточнюється, що колишній голова тендерного комітету забезпечив проведення двох тендерів за штучними умовами, у зв'язку з чим договори на постачання медичних виробів (засобів особистої гігієни) було укладено з підконтрольним підприємством за завищеними цінами.

"Отже, ексдиректор Департаменту соцполітики, ексголова тендерного комітету та керівник підрядного підприємства привласнили грошові кошти територіального товариства на суму понад 2,5 млн грн", - наголошують у прокуратурі.

2 лютого в рамках цього розслідування про підозру було повідомлено ексдиректору Департаменту соцполітики КМДА.

Теги: #кмда #департамент #підозра #соцполітика
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