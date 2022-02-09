В ЄС обговорять, як позбутися ртуті у загальнодоступній продукції

Європейська комісія (ЄК) оголосила у вівторок, що починає відкриті консультації з громадськістю ЄС про перегляд використання ртуті в продукції.

"Ртуть є серйозною небезпекою для довкілля та здоров'я людини, і в ЄС ми пройшли довгий шлях з її обмеження. Але ризики існують і сьогодні. Тепер нам потрібно розглянути сфери застосування ртуті в ЄС, такі як зубна амальгама, а також експорт продуктів з додаванням ртуті. Ми прагнемо нульового забруднення і демонструємо це на всіх фронтах", - заявив член ЄК з питань довкілля Віргініюс Сінкявічюс.

У комюніке Єврокомісії нагадується, що в ЄС вже існує політика зниження ризику впливу ртуті на людей та довкілля. При цьому відповідне законодавство охоплює майже всі аспекти використання ртуті.

Однак значна кількість ртуті, як і раніше, застосовується в ЄС, переважно в стоматологічній амальгамі, і ще в низці продукції, як освітлювальні або вимірювальні прилади.

"Оскільки забруднення ртуттю є стійким, таке тривале використання сприяє її накопиченню у довкіллі, зокрема в продуктах харчування. Перегляд чинних правил сприятиме здійсненню європейської програми Zero Pollution зі створення екологічно чистого середовища, заявленого у "зеленому курсі" ЄС", - пояснюють у Брюсселі.

У рамках цих громадських консультацій Єврокомісія пропонує громадянам та зацікавленим сторонам висловити свою думку, яка "допоможе оцінити ефект, пов'язаний з можливою поетапною відмовою від стоматологічної амальгами, а також доступність і вартість безртутних альтернатив".

Передбачається також, що в ході консультацій буде розглянута заборона на виробництво в ЄС та експорт деяких продуктів з додаванням ртуті, вже заборонених до розміщення на внутрішньому ринку ЄС.

Консультації триватимуть до 3 травня 2022 року, повідомила Єврокомісія.