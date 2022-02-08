Події

20:51 08.02.2022

Чавушоглу та Блінкен обговорили телефоном ситуацію навколо України - МЗС Туреччини

1 хв читати
Чавушоглу та Блінкен обговорили телефоном ситуацію навколо України - МЗС Туреччини

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу провів телефонну розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, під час якої вони обговорили ситуацію на кордоні Росії та України, повідомили у вівторок у турецькому МЗС.

"Чавушоглу та Блінкен обговорили кризу у відносинах України та РФ, наголосили на важливості дипломатичного врегулювання напруженості", - наводить агентство "Анадолу" витяги з заяви МЗС Туреччини.

Згідно з турецьким відомством, Чавушоглу також поінформував свого американського колегу про зусилля, яких докладає Анкара, для зниження напруженості між Києвом і Москвою".

Зазначається, що глава МЗС Туреччини та держсекретар США також обговорили ситуацію на півночі Сирії та на Кавказі, зокрема процес нормалізації відносин Анкари та Єревана.

Крім того, агентство "Анадолу" зазначає, що Чавушоглу запросив Блінкена на дипломатичний форум, який відбудеться з 11 по 13 березня в Анталії.

Теги: #сша #туреччина #розмова
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:08 08.02.2022
Влада США вилучила вкрадені в 2016 році біткойни на суму $3,6 млрд

Влада США вилучила вкрадені в 2016 році біткойни на суму $3,6 млрд

08:42 08.02.2022
Херсонський завод "Палада" виготовить композитний плавучий док для Туреччини в рамках ЗВТ

Херсонський завод "Палада" виготовить композитний плавучий док для Туреччини в рамках ЗВТ

08:09 08.02.2022
Байден не знає, чи ухвалили в РФ рішення щодо України

Байден не знає, чи ухвалили в РФ рішення щодо України

07:59 08.02.2022
Байден після переговорів із Шольцем пообіцяв, що "Північний потік-2" не працюватиме у разі нападу РФ на Україну

Байден після переговорів із Шольцем пообіцяв, що "Північний потік-2" не працюватиме у разі нападу РФ на Україну

07:56 08.02.2022
Байден заявив, що на переговорах із Шольцем найбільше часу приділили темі України

Байден заявив, що на переговорах із Шольцем найбільше часу приділили темі України

07:52 08.02.2022
США та ЄС працюватимуть над додатковими поставками ЗПГ у разі перебоїв роботи газопроводів - заява

США та ЄС працюватимуть над додатковими поставками ЗПГ у разі перебоїв роботи газопроводів - заява

07:51 08.02.2022
США та ФРН готові до переговорів з Росією, але також готові до санкцій

США та ФРН готові до переговорів з Росією, але також готові до санкцій

21:28 07.02.2022
Енергорада ЄС-США заявила про можливість використання реверсного постачання газу для України та Молдови

Енергорада ЄС-США заявила про можливість використання реверсного постачання газу для України та Молдови

21:23 07.02.2022
Энергосовет ЕС-США заявил о возможности использования реверсных поставок газа для Украины и Молдовы

Энергосовет ЕС-США заявил о возможности использования реверсных поставок газа для Украины и Молдовы

10:18 07.02.2022
Глава МЗС Франції перед поїздкою до Москви та Києва провів розмову з главами МЗС Швеції та Фінляндії

Глава МЗС Франції перед поїздкою до Москви та Києва провів розмову з главами МЗС Швеції та Фінляндії

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Польський уряд схвалив безоплатне надання Варшавою військової допомоги Києву

Гармаш: Жодних письмових відповідей на документи ОРДЛО Україна не давала

Держкомісія ТЕБ і НС упроваджує "червоний" рівень епіднебезпеки в Закарпатській, Луганській і Хмельницькій областях з 11 лютого

Російські найманці неподалік Пісків порушили режим припинення вогню, втрат немає

Брати Клички закликали громадян України вступати до лав територіальної оборони

ОСТАННЄ

Глава Міноборони Резніков знову захворів на коронавірус

Росія просуває спотворену інтерпретацію Мінських домовленостей, у яких ніде не згадується слово "автономія" – посольство США

Глави МЗС України та Франції в Києві провели переговори, обговорили шляхи деескалації та активізацію "нормандського формату"

Варшава схвалила безоплатне надання військового майна Україні

Номінаційний комітет розпочав відбір членів наглядової ради "Нафтогазу – - джерело

У Харкові поліція затримала ще двох членів групи, яка вимагала у підприємця $700 тисяч

Влада Італії наростила тестування на COVID-19, виявлено понад 100 тис. хворих на добу

Проєкт Президентського університету мав пройти архітектурний конкурс - заява Архітектурної палати НСАУ

Названо номінантів на премію "Оскар"

Польський уряд схвалив безоплатне надання Варшавою військової допомоги Києву

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА