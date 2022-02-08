Чавушоглу та Блінкен обговорили телефоном ситуацію навколо України - МЗС Туреччини

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу провів телефонну розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, під час якої вони обговорили ситуацію на кордоні Росії та України, повідомили у вівторок у турецькому МЗС.

"Чавушоглу та Блінкен обговорили кризу у відносинах України та РФ, наголосили на важливості дипломатичного врегулювання напруженості", - наводить агентство "Анадолу" витяги з заяви МЗС Туреччини.

Згідно з турецьким відомством, Чавушоглу також поінформував свого американського колегу про зусилля, яких докладає Анкара, для зниження напруженості між Києвом і Москвою".

Зазначається, що глава МЗС Туреччини та держсекретар США також обговорили ситуацію на півночі Сирії та на Кавказі, зокрема процес нормалізації відносин Анкари та Єревана.

Крім того, агентство "Анадолу" зазначає, що Чавушоглу запросив Блінкена на дипломатичний форум, який відбудеться з 11 по 13 березня в Анталії.