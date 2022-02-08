Глави МЗС України та Франції в Києві провели переговори, обговорили шляхи деескалації та активізацію "нормандського формату"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у вівторок, 8 лютого, провів у Києві переговори з міністром у справах Європи та закордонних справ Франції Жаном-Івом Ле Дріаном, сторони обговорили шляхи деескалації та активізації політичного врегулювання, зокрема в рамках "нормандського формату".

Як повідомляє пресслужба МЗС України, Ле Дріан підтвердив прихильність Франції принципу "жодних рішень про Україну без України" та наголосив на суверенному праві України, як і будь-якої іншої держави, самостійно визначати своє майбутнє.

"Міністри обговорили шляхи деескалації безпекової ситуації та активізації політичного врегулювання, зокрема у рамках "нормандського формату". Вони погодилися, що важливим кроком на цьому шляху має стати відведення Російською Федерацією військ від державного кордону та з тимчасово окупованих територій України. Співрозмовники наголосили, що нова хвиля агресії проти України матиме для Росії безпрецедентно жорсткі наслідки", - зазначено в повідомленні.

Також глави МЗС приділили особливу увагу зміцненню обороноздатності України, забезпеченню економічної та фінансової стабільності.

Крім того, Кулеба запросив французьку сторону взяти участь на високому рівні в парламентському саміті "Кримської платформи" в серпні.

З нагоди 350-річчя з дня народження гетьмана України Пилипа Орлика, яке відзначатиметься восени, міністри домовилися спільно сприяти організації в жовтні в Національному музеї "Гетьманська столиця" у м. Батурині експозиції оригіналу щоденника Пилипа Орлика "Діаріуш" (1720-1733 рр.), який зберігається в архіві Міністерства Європи та закордонних справ Франції.