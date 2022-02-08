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18:12 08.02.2022

У засіданні ВАКС щодо обрання запобіжного заходу депутату Кузьміних перерва до 11 лютого

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У засіданні ВАКС щодо обрання запобіжного заходу депутату Кузьміних перерва до 11 лютого

У засіданні Вищого антикорупційного суду (ВАКС) з розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу викритому на хабарництві народному депутату Сергію Кузьміних оголошено перерву до 10.00 11 лютого.

Слідчий суддя ВАКС Олег Ткаченко на засіданні у вівторок відмовив у задоволенні клопотання адвоката про відвід секретаря судового засідання.

Після цього суддя зазначив, що, за словами прокурора, Кузьміних відмовився отримувати клопотання про обрання йому запобіжного заходу, й поцікавився в депутата, чи потрібен йому час для ознайомлення з матеріалами. Кузьміних відповів ствердно, і з урахуванням висловлених побажань слідчий суддя оголосив про перерву в судовому засіданні до 11 лютого до 10.00 "для надання пану Кузьміних часу для ознайомлення з клопотанням".

Також суддя закликав депутата не виїжджати з Києва в день розгляду клопотання, додавши, що до цього він може вільно пересуватися, оскільки не є затриманим.

Трансляція засідання проводиться на YouTube-каналі ВАКС

Раніше на засідання у вівторок депутат не прийшов, його адвокат повідомила, що він поїхав до Житомира по свій паспорт, і попросила про участь свого клієнта в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу в режимі відеоконференції. ВАКС прохання адвоката відхилив і надав їй час до 16.00 вівторка для ознайомлення з матеріалами клопотання.

Представник обвинувачення в процесі повідомив, що сторона захисту відмовилася від вручення клопотання про обрання запобіжного заходу. Також була спроба вручити клопотання в понеділок після засідання, але Кузьміних і захисник відмовилися від отримання документа.

 

Теги: #кузьміних #вакс
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