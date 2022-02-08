Депутат Кузьміних явився на засідання ВАКС щодо обрання запобіжного заходу

Викритий на хабарництві народний депутат Сергій Кузьміних явився на засідання Вищого антикорупційного суду (ВАКС) з розгляду клопотання про обрання йому запобіжного заходу.

Після перерви в судовому засіданні у вівторок для ознайомлення адвоката з клопотанням Кузьміних явився на судове засідання.

Адвокат Кузьміних Лариса Криворучко заявила відвід секретареві судового засідання у зв'язку з порушенням норм КПК.

Трансляція засідання проводиться на YouTube-каналі ВАКС

Раніше на засідання у вівторок депутат не прийшов, його адвокат повідомила, що він поїхав до Житомира по свій паспорт, і попросила про участь свого клієнта в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу в режимі відеоконференції. ВАКС прохання адвоката відхилив і надав їй час до 16.00 вівторка для ознайомлення з матеріалами клопотання.

Представник обвинувачення в процесі повідомив, що сторона захисту відмовилася від вручення клопотання про обрання запобіжного заходу. Також була спроба вручити клопотання в понеділок після засідання, але Кузьміних і захисник відмовилися від отримання документа.

7 лютого НАБУ повідомило про затримання оголошеного у розшук народного депутата України Сергія Кузьміних, викритого на отриманні 558 тис. грн неправомірної вигоди. Засідання щодо обрання запобіжного заходу мало відбутися в понеділок.

Сторона обвинувачення має намір просити суд про арешт Кузьміних із альтернативою застави.

28 січня НАБУ викрило народного депутата Сергія Кузьміних під час одержання хабара у 558 тис. грн. "За інформацією слідства, депутат отримав кошти за сприяння у підписанні контрактів між приватними компаніями та лікарнею в Житомирській області", - повідомляло НАБУ.

Речниця фракції "Слуга народу" в парламенті Юлія Палійчук повідомила, що голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія підтвердив інформацію НАБУ про причетність народного депутата Сергія Кузьміних до отримання хабара розміром 558 тис. грн. 31 січня генпрокурор Венедіктова повідомила, що підписала підозру народному депутату Кузьміних, викритому НАБУ в отриманні хабара.

За інформацією САП, під час досудового розслідування встановлено, що депутат отримав неправомірну вигоду за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави та місцевого самоврядування, а саме забезпечення перемоги в низці тендерів із закупівлі обладнання на кошти бюджету, проведеного КП "Лікарня № 2 ім. В. П. Павлусенка" Житомирської міської ради.

У 2021 році було проведено тендер на закупівлю медичного обладнання на загальну суму понад 40 млн грн, серед яких МРТ, системи ультразвукової діагностики та лапароскопічний набір для хірургічних процедур. Після оплати лікарнею вартості обладнання, а йдеться про систему ультразвукової діагностики, депутат попросив передати йому за сприяння в перемозі 558 тис. грн, що становить 30% від суми договору.

За версією слідства, депутат надалі планував застосувати таку схему і після перерахування лікарнею коштів відповідно до інших договорів - 37,5 млн грн, що становить 30% від вартості обладнання для проведення МРТ і понад 398 тис. грн – від вартості лапароскопічного набору для хірургічних процедур.

Згодом НАБУ та САП повідомили про те, що депутат ігнорує неодноразові виклики на слідчі дії. Також в антикорупційних органах заявляють, що ні депутат, ні його захисник не повідомили про заклад охорони здоров'я, в якому нібито перебуває підозрюваний депутат.

3 лютого НАБУ оголосило Кузьміних у розшук "через систематичну неявку підозрюваного на виклики правоохоронних органів, відсутність його за місцем проживання, переховування від детективів НАБУ". При цьому на сайті відомства в четвер також було розміщено повістку про виклик Кузьміних на допит на 10:00 7 лютого.

Сам Кузьміних у Facebook заявив про готовність брати участь у процесуальних діях і про те, що тримає постійний зв'язок із НАБУ, але при цьому ніколи не отримував від них повісток і здивований інформацією про оголошення його в розшук.