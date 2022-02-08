Кузьміних не присутній на засіданні ВАКС у вівторок щодо обрання йому запобіжного заходу

Викритий у хабарництві народний депутат Сергій Кузьміних не присутній на засіданні Вищого антикорупційного суду (ВАКС) у вівторок, оскільки поїхав до Житомира за своїм паспортом.

"Мій клієнт поїхав до Житомира, щоб взяти паспорт. Він готовий брати участь у засіданні в режимі онлайн-конференції із будівлі Житомирського апеляційного суду", - сказала адвокат депутата Лариса Криворучко, додавши, що Кузьміних не встиг повернутися до Києва.

За її словами, клопотання про участь Кузьміних у засіданні ВАКС з розгляду клопотання про обрання йому запобіжного заходу в режимі відеоконференції вона направила до ВАКС. Суд оголосив технічну перерву, щоб з'ясувати, чи надійшло таке клопотання.

Згодом головуючий суддя сказав, що клопотання про участь Кузьміних у засіданні у режимі відеоконференції надійшло до суду, але у іншій справі.

Представник обвинувачення у процесі повідомив, що сторона захисту відмовилася від вручення клопотання про обрання запобіжного заходу. Також була спроба вручити клопотання у понеділок після засідання, але Кузьміних та захисник відмовилися від отримання документа.

Адвокат вважає, що клопотання про обрання запобіжного заходу не можна розглядати, оскільки було порушено порядок вручення клопотання.

Головуючий суддя уточнив у адвоката, чи не заперечує вона, щоб прокурор у судовому засіданні надав їй клопотання про обрання запобіжного заходу, Криворучко сказала, що готова ознайомитися з копією клопотання з доповненнями.

Наразі суддя оголосив технічну перерву для отримання інформації про можливість проведення відеоконференції з Житомирським апеляційним судом - для участі Кузьміних у засіданні.

Трансляція засідання проводиться на YouTube-каналі ВАКС: https://www.youtube.com/watch?v=-Sm6Bl_eiOA