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17:46 07.02.2022

ВАКС переніс на вівторок засідання щодо обрання запобіжного заходу депутату Кузьміних

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ВАКС переніс на вівторок засідання щодо обрання запобіжного заходу депутату Кузьміних

Вищий антикорупційний суд переніс розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу викритому на хабарництві народному депутату Сергію Кузьміних на вівторок, 8 лютого, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у суді.

"Засідання перенесено на 8 лютого, 9:45. Причина перенесення засідання – відсутність у Кузьміних документа, що підтверджує його особу", – уточнили у ВАКС.

З оприлюдненого у ЗМІ відео випливає, що залишаючи судове засідання, Кузьміних відштовхнув представника сторони обвинувачення, який намагався вручити йому повістку на засідання на вівторок.

Як уточнили агентству в суді, сутичка сталася на виході із зали засідання, депутат відштовхнув детектива НАБУ, і той упав.

Як повідомлялося, 7 лютого НАБУ повідомило про затримання оголошеного у розшук народного депутата України Сергія Кузьміних, викритого на отриманні 558 тис. грн неправомірної вигоди. Засідання щодо обрання запобіжного заходу мало відбутися в понеділок.

Сторона обвинувачення має намір просити суд про арешт Кузьміних із альтернативою застави.

28 січня НАБУ викрило народного депутата Сергія Кузьміних під час одержання хабара у 558 тис. грн. "За інформацією слідства, депутат отримав кошти за сприяння у підписанні контрактів між приватними компаніями та лікарнею в Житомирській області", - повідомляло НАБУ.

Речниця фракції "Слуга народу" в парламенті Юлія Палійчук повідомила, що голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія підтвердив інформацію НАБУ про причетність народного депутата Сергія Кузьміних до отримання хабара розміром 558 тис. грн. 31 січня генпрокурор Венедіктова повідомила, що підписала підозру народному депутату Кузьміних, викритому НАБУ в отриманні хабара.

За інформацією САП, під час досудового розслідування встановлено, що депутат отримав неправомірну вигоду за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави та місцевого самоврядування, а саме забезпечення перемоги в низці тендерів із закупівлі обладнання на кошти бюджету, проведеного КП "Лікарня № 2 ім. В. П. Павлусенка" Житомирської міської ради.

У 2021 році було проведено тендер на закупівлю медичного обладнання на загальну суму понад 40 млн грн, серед яких МРТ, системи ультразвукової діагностики та лапароскопічний набір для хірургічних процедур. Після оплати лікарнею вартості обладнання, а йдеться про систему ультразвукової діагностики, депутат попросив передати йому за сприяння в перемозі 558 тис. грн, що становить 30% від суми договору.

За версією слідства, депутат надалі планував застосувати таку схему і після перерахування лікарнею коштів відповідно до інших договорів - 37,5 млн грн, що становить 30% від вартості обладнання для проведення МРТ і понад 398 тис. грн – від вартості лапароскопічного набору для хірургічних процедур.

Згодом НАБУ та САП повідомили про те, що депутат ігнорує неодноразові виклики на слідчі дії. Також в антикорупційних органах заявляють, що ні депутат, ні його захисник не повідомили про заклад охорони здоров'я, в якому нібито перебуває підозрюваний депутат.

3 лютого НАБУ оголосило Кузьміних у розшук "через систематичну неявку підозрюваного на виклики правоохоронних органів, відсутність його за місцем проживання, переховування від детективів НАБУ". При цьому на сайті відомства в четвер також було розміщено повістку про виклик Кузьміних на допит на 10:00 7 лютого.

Сам Кузьміних у Facebook заявив про готовність брати участь у процесуальних діях і про те, що тримає постійний зв'язок із НАБУ, але при цьому ніколи не отримував від них повісток і здивований інформацією про оголошення його в розшук.

Теги: #кузьміних #вакс
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