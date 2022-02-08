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17:51 08.02.2022

Протитанкові та загальновійськові резерви мають бути завжди готові до вогневого ураження противника – командувач ОС ЗСУ

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Протитанкові та загальновійськові резерви мають бути завжди готові до вогневого ураження противника – командувач ОС ЗСУ

Досвід Антитерористичної операції та операції Об'єднаних сил на сході Україні показав, що танки є основою наступальної операції, тому протитанкові та загальновійськові резерви мають бути завжди готові до вогневого ураження противника, вважає командувач Об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Як повідомляє пресслужба Командування ОС, відповідну заяву він зробив, коментуючи проведення комплексних тактико-спеціальних занять з надання відсічі умовному противнику, що намагається прорвати оборону на танконебезпечних та десантнонебезпечних ділянках місцевості.

Заняття ще тривають на кількох полігонах бойової підготовки, до них залучають інженерні підрозділи, які виконують завдання зі встановлення мінних загороджень, а також танкові підрозділи та протитанкову артилерію.

"Щоразу під час тренування ми маємо досягти максимального скорочення часу від надходження наказу командиру підрозділу, прийняття ним відповідного рішення до практичного його виконання конкретним номером обслуги гармати або екіпажу танка", - зазначив Наєв.

За його словами, протитанковий резерв швидко та організовано здійснив переміщення на рубіж розгортання, а інженерно-саперна група для якісного виконання завдання протитанковими підрозділами без затримок здійснила постановку мінних загороджень.

Уточнюється, що з танковими підрозділами угруповання військ, яке підпорядковане Командуванню ОС, заходи бойової підготовки відбуваються і у складі екіпажів, і у складі взводів.

Зокрема, під час занять танкісти здійснили висування роти до району очікування, переміщення та розгортання в бойовий порядок на вогневому рубежі для відбиття наступу ймовірного противника, а також відхід та переміщення до районів зосередження.

"Цього разу танкісти були підняті по тривозі. Після отримання бойового наказу вони швидко здійснили марш у район очікування з подальшим виходом на вогневі рубежі. Під час розвідки боєм танкові екіпажі визначили головні сили противника та змусили його виявити себе. Вже після того, як умовний противник викрив себе, танкісти вступили в бій", - наголосив Наєв.

Він зазначив, що досвід Антитерористичної операції та операції Об'єднаних сил показав, що танки є однією з основ наступальної операції, і саме тому протитанкові та загальновійськові резерви мають бути завжди готовими до вогневого ураження противника.

"Підготовка підрозділів на цьому тренуванні не завершується. Підтримання професійних навичок військовослужбовців триватиме й надалі", - підсумував командувач ОС ЗСУ.

Теги: #зсу #агресія_рф #наєв
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