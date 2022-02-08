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14:22 08.02.2022

Херсонський суд заарештував 14 літаків, які незаконно літали до окупованого Криму

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Херсонський суд заарештував 14 літаків, які незаконно літали до окупованого Криму

Херсонський міський суд наклав арешти на 14 літаків російського авіаперевізника, які перевозили пасажирів із/до закритого пункту пропуску "Сімферополь-авіа", повідомляє пресслужба прокуратури АР Крим.

"Встановлено, що російською авіакомпанією "Газпром авіа" незаконно використовувались 14 пасажирських літаків марок Dassault Falcon, Sukhoi Superjet та Boeing для неправомірного переправлення осіб через державний кордон України з порушенням правила міжнародних польотів. Загалом щонайменше 37 російських авіакомпаній здійснюють регулярні авіаперевезення до окупованого півострова в порушення законодавства. Такі дії розглядаються прокуратурою автономії як такі, що підривають суверенітет України", - зазначається в повідомленні.

Арешт накладено у межах кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч.ч. 2 та 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України), ч. 2 ст. 332-1 (порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї) та ст. 334 (порушення правил міжнародних польотів) КК України.

Раніше в рамках зазначеного провадження були накладені арешти на 263 повітряні судна, які здійснювали регулярні пасажирські та інші перевезення до окупованого півострова, порушуючи норми міжнародного права та законодавство України.

Теги: #суд #херсон #крим #літаки
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