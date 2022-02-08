Зустріч глави МЗС ФРН та Зеленського скасована через розбіжності щодо "Північного потоку-2" та військової допомоги Україні

Зустріч міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок із президентом України Володимиром Зеленським скасовано через відмову німецької сторони надавати військову допомогу Києву, повідомляє телеканал CNN з посиланням на обізнане джерело.

За словами джерела, близького до уряду України, зустріч "не відбулася через те, що міністр закордонних справ Німеччини відмовилася заявити, що Німеччина відмовиться від трубопроводу "Північний потік-2", навіть якщо Росія вторгнеться в Україну.

Крім того, додав він, зустріч була скасована через "відмову Німеччини надавати Києву будь-яку військову допомогу прямо чи опосередковано".

"Багато у Східній Європі та Києві все частіше розглядають Німеччину, швидше, як союзника Росії, ніж як союзника Заходу. І вони так поводяться - подивіться на колишнього канцлера Шредера", - заявив співрозмовник телеканалу.

Тим часом канцлер Німеччини Олаф Шольц в інтерв'ю телеканалу CNN заявив, що про відмову Зеленського зустрічатися з Бербок нічого не знає.

"Вона там (у Києві - ІФ). Я послав її туди. Вона вирушить на лінію фронту, оцінить ситуацію", - додав він.

Шольц також сказав, що Німеччина працює з союзниками США, НАТО та ЄС над зміцненням конкретних кроків, які вони зроблять спільно у разі російського вторгнення.

"Ми абсолютно активно працюємо разом, особливо зі Сполученими Штатами, і з нашими союзниками по НАТО та Європейському Союзу, щоб з'ясувати конкретні заходи, конкретні кроки, які ми зробимо, якщо відбудеться військове вторгнення в Україну. І в цьому випадку ми будемо діяти абсолютно спільно. (...) І ми готуємося до цього. І це буде дуже багато санкцій, які сильно нашкодять Росії", - зазначив Шольц.