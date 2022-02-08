У Росії вважають, що Україна зосередила на Донбасі 120-125 тис. військових

Україна зосередила на Донбасі військове угруповання чисельністю 100-125 тис. осіб, заявив президент РФ Володимир Путін.

"Пан президент сказав ось: Росія проводить навчання, зосередила угруповання велике (на кордоні з Україною - ІФ). А хіба Україна не зосередила? Ті самі 100 або 125 тис. осіб на Донбасі там зосереджені", - сказав Путін на пресконференції. за підсумками переговорів із президентом Франції Емманюелем Макроном у ніч на вівторок.

Раніше під час пресконференції Макрон заявив, що на кордонах України "зосереджено 125 тис. російських військових".