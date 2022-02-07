Події

19:17 07.02.2022

Німеччина зробить усе для того, щоб становище людей на Донбасі нарешті покращилося

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Німеччина зробить усе для того, щоб становище людей на Донбасі нарешті покращилося

Німеччина надасть необхідну допомогу для покращення становища мешканців прифронтових територій на сході України, заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

"Завтра я вирушаю до лінії розмежування на Східній Україні, щоб там розмовляти з людьми на місцях, щоб побачити катастрофічну гуманітарну ситуацію, в якій перебувають люди в умовах пандемії. Якось вона випадала з поля уваги. Йдеться про цих людей, коли мова йде про реалізацію Мінських домовленостей. Тому ми зробимо все для того, щоб становище цих людей на місцях нарешті покращилося", - сказала Бербок на пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою у Києві в понеділок.

Вона наголосила, що завданням політиків є подбати про те, щоб страждання людей пом'якшилися та взагалі зникли.

"Йдеться про старших людей, сім'ї з дітьми", - уточнила Бербок.

Міністр також зазначила, що завітала до Національного музею Голодомору в Україні.

"Наші батьки пережили найгірше свого часу. Наше завдання, зокрема нас, онуків, запобігти тому, щоб такі злочини в Європі більше не повторювалися", - сказала Бербок.

Вона розповіла, що під час візиту на лінію розмежування у вівторок не лише ознайомиться зі станом у військовій сфері, а й із проектом ЮНІСЕФ у Маріуполі, щоб зрозуміти, яка ще гуманітарна допомога там потрібна, насамперед для дітей.

"Я хотіла б передати таким чином чіткий сигнал про те, що ми разом, як європейці, не дивимось убік, не забуваємо долю цих людей. І ми перебуваємо на боці України", - наголосила глава МЗС Німеччини.

 

 

Теги: #україна #донбас #допомога #німеччина
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