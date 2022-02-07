У Києві побили радника генпрокурора Адеїшвілі, його госпіталізовано

У Києві невідомі побили радника генерального прокурора України, поліція встановлює обставини інциденту.

"7 лютого до поліції Києва від лікарів надійшла інформація про те, що з вулиці Тверський Тупик до медзакладу госпіталізовано чоловіка, якого побили невідомі. За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група. Попередньо встановлено, що до потерпілого - помічника генпрокурора - на вулиці підійшли четверо невідомих, побили його та втекли з місця події. 49-річного потерпілого госпіталізували", - йдеться у повідомленні Головного управління Національної поліції Києва.

За інформацією столичної поліції, наразі правоохоронці проводять першочергові слідчі дії та оперативно-розшукові заходи.

Як стало відомо агентству "Інтерфакс-Україна", йдеться про радника генпрокурора Зураба Адеїшвілі.