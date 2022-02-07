Кулеба: Україна та Німеччина знайшли точки дотику та виробили проєкт рішення щодо постачання зброї

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив із міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок, що Німеччина може і має намір зробити для підтримки України у сфері оборони та безпеки.

"Щодо питання зброї, то так, безумовно, ми про це говорили. Як же ми не могли про це не говорити? Але дуже важливо, що сьогодні ми, скажу дипломатично, сьогодні ми говорили не тільки про те, що Німеччина не може зробити з тих чи інших причин, а й про те, що Німеччина може зробити, і те, що вона має намір зробити для підтримки України безпосередньо у сфері оборони та безпеки", - сказав Кулеба на пресконференції з Бербок у Києві у понеділок.

Він наголосив, що міністри мали відверту розмову з цього питання.

"У нас справді тут позиції відрізняються. Але наше завдання з Анналеною полягає не в тому, щоб лаятися, а в тому, щоб шукати точки дотику та рішення. Думаю, що сьогодні ми знайшли і точки дотику, і проєкт рішення. Тепер очікуватимемо кроку німецького уряду", - зазначив Кулеба.