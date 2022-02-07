Макрон сподівається сьогоднішньою розмовою з Путіним розпочати шлях деескалації ситуації навколо України

Президент Франції Еммануель Макрон розраховує, що його переговори в Кремлі з президентом Росії Володимиром Путіним започаткують деескалацію ситуації навколо України.

"За останні тижні у нас було декілька телефонних розмов, ти про це нагадав. І, незважаючи на кризу, я зміг також обмінюватися думками з президентом Зеленським щодо України, а також координуватися з багатьма європейськими союзниками, англійцями, американцями, канадцями. Я думаю, що сьогоднішня розмова для мене може розпочати той шлях, яким ми маємо піти - це деескалація. Ми знаємо політико-військову ситуацію, ми знаємо українське питання", - сказав Макрон на початку переговорів із Путіним.

Він задоволений тим, що на переговорах можна буде серйозно обговорити всі актуальні питання.

"Ми зможемо почати (вибудовувати) колективно корисну відповідь для Росії та для всієї Європи. Корисна відповідь - це відповідь, яка дає змогу уникнути війни та побудувати стабільність і довіру для всіх", - сказав Макрон.

Макрон у понеділок прибув до Москви обговорити ситуацію навколо України та питання європейської безпеки. Напередодні він заявив про готовність до глибокого діалогу з Путіним, щоб "виробити історичні рішення" з питань безпеки на європейському континенті, й наголосив, що його візит до Москви покликаний завадити виникненню можливого російсько-українського збройного конфлікту.

Після переговорів Макрон і Путін проведуть спільну пресконференцію. Потім Макрон вирушить до Києва, де 8 лютого зустрінеться із президентом України.