Події

16:43 07.02.2022

Глави МЗС України та Німеччини вшанували пам'ять жертв Голодомору

1 хв читати
Глави МЗС України та Німеччини вшанували пам'ять жертв Голодомору

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок розпочала візит в Україну з відвідування меморіалу жертв Голодомору, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Розпочали візит моєї німецької колеги Анналени Бербок до України з відвідання Національного музею Голодомору-геноциду. Ми працюємо над тим, щоб геноцид українців отримав якнайширше міжнародне визнання, зокрема в Німеччині", - написав Кулеба в соцмережі Twitter.

Як повідомлялося, під час візиту Бербок в Україну планується зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, а також поїздка на лінію розмежування на сході країни.

Теги: #голодомор #київ #бербок
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:04 07.02.2022
У Києві вперше відбулися навчання повного складу 112-ї бригади ТрО

У Києві вперше відбулися навчання повного складу 112-ї бригади ТрО

11:22 07.02.2022
У Києві від COVID-19 вакциновано 71% людей віком від 60 років - Ляшко

У Києві від COVID-19 вакциновано 71% людей віком від 60 років - Ляшко

12:48 05.02.2022
Глава МЗС Німеччини 7-8 лютого відвідає Україну

Глава МЗС Німеччини 7-8 лютого відвідає Україну

08:33 05.02.2022
На пожежі у п'ятиповерхівці у Подільському районі Києва загинув чоловік, ще один постраждав

На пожежі у п'ятиповерхівці у Подільському районі Києва загинув чоловік, ще один постраждав

19:32 04.02.2022
Монумент "Батьківщина-Мати" у Києві підсвітили кольорами державного прапора

Монумент "Батьківщина-Мати" у Києві підсвітили кольорами державного прапора

15:10 04.02.2022
Засідання ГУАМ може відбутися у Києві наприкінці року - Шмигаль

Засідання ГУАМ може відбутися у Києві наприкінці року - Шмигаль

14:02 04.02.2022
Глава МЗС Німеччини відвідає Україну, вирушить на лінію розмежування

Глава МЗС Німеччини відвідає Україну, вирушить на лінію розмежування

10:26 04.02.2022
Шольц 14 лютого відвідає Україну - ЗМІ

Шольц 14 лютого відвідає Україну - ЗМІ

15:39 03.02.2022
Київ побудував інфраструктуру для IoT, планує встановлення датчиків і запуск "розумних" рішень для міста

Київ побудував інфраструктуру для IoT, планує встановлення датчиків і запуск "розумних" рішень для міста

15:05 03.02.2022
Поліція Києва запускає telegram-bot для анонімних повідомлень про наркозлочини

Поліція Києва запускає telegram-bot для анонімних повідомлень про наркозлочини

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кулеба: Ми працюємо, щоб після Берліна було заплановано ще одну зустріч радників лідерів "нормандської четвірки"

Російські найманці на Донбасі тричі порушили режим тиші, одного українського військовослужбовця поранено

Показники захворюваності коронавірусом в Україні зростають четвертий тиждень поспіль, це триватиме ще кілька тижнів - ОПУ

Оголошеного в розшук нардепа Кузьміних затримали - НАБУ

Макрон 8 лютого відвідає Україну

ОСТАННЄ

Кулеба поінформував Бербок про "червоні лінії" України у питанні врегулювання конфлікту на Донбасі

Боррель бачить можливість дипломатичного врегулювання ситуації на кордоні РФ із Україною

Венедіктова просить не спекулювати на темі побиття її радника

Кабмін затвердив порядок громадських опитувань через "Дію"

Німеччина зробить усе для того, щоб становище людей на Донбасі нарешті покращилося

Політичного сигналу в тому, що Бербок не зустрілася із Зеленським, немає - Кулеба

Глава МЗС Німеччини: Припинення подання енергоносіїв із РФ в Україну - це гірше, ніж танкова атака

В Україні в серпні відбудеться парламентський саміт "Кримської платформи"

У Києві побили радника генпрокурора Адеїшвілі, його госпіталізовано

Кулеба: Україна та Німеччина знайшли точки дотику та виробили проєкт рішення щодо постачання зброї

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА