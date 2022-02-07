Глави МЗС України та Німеччини вшанували пам'ять жертв Голодомору

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок розпочала візит в Україну з відвідування меморіалу жертв Голодомору, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Розпочали візит моєї німецької колеги Анналени Бербок до України з відвідання Національного музею Голодомору-геноциду. Ми працюємо над тим, щоб геноцид українців отримав якнайширше міжнародне визнання, зокрема в Німеччині", - написав Кулеба в соцмережі Twitter.

Як повідомлялося, під час візиту Бербок в Україну планується зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, а також поїздка на лінію розмежування на сході країни.