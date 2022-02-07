Питання участі Зеленського в Мюнхенській безпековій конференції опрацьовується

Питання участі президента України Володимира Зеленського в Мюнхенській безпековій конференції опрацьовується, і Офіс президента України повідомить про це, коли рішення буде ухвалено, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Питання участі президента опрацьовується, і Офіс президента належним чином повідомить про це, коли рішення буде ухвалено", - сказав Кулеба на онлайн-брифінгу в понеділок, відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна".