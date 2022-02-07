Події

13:24 07.02.2022

Питання участі Зеленського в Мюнхенській безпековій конференції опрацьовується

1 хв читати
Питання участі Зеленського в Мюнхенській безпековій конференції опрацьовується

Питання участі президента України Володимира Зеленського в Мюнхенській безпековій конференції опрацьовується, і Офіс президента України повідомить про це, коли рішення буде ухвалено, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Питання участі президента опрацьовується, і Офіс президента належним чином повідомить про це, коли рішення буде ухвалено", - сказав Кулеба на онлайн-брифінгу в понеділок, відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна".

Теги: #зеленський #мюнхенська_конференція
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:32 05.02.2022
Зеленський висловлює жаль, що Ердоган з дружиною захворіли на COVID-19, бажає їм якнайшвидшого одужання

Зеленський висловлює жаль, що Ердоган з дружиною захворіли на COVID-19, бажає їм якнайшвидшого одужання

15:00 05.02.2022
Глава Євроради обговорив із Зеленським ситуацію в регіоні

Глава Євроради обговорив із Зеленським ситуацію в регіоні

14:47 04.02.2022
Зеленський і Чапутова домовилися про переговори щодо збільшення транспортування газу зі Словаччини

Зеленський і Чапутова домовилися про переговори щодо збільшення транспортування газу зі Словаччини

13:16 04.02.2022
Ердоган заявив, що Зеленський погодився на зустріч із Путіним у Туреччині - ЗМІ

Ердоган заявив, що Зеленський погодився на зустріч із Путіним у Туреччині - ЗМІ

12:28 04.02.2022
У Кремлі не відкидають можливості зустрічі Путіна та Зеленського в Туреччині, але прикладної розмови щодо цього немає

У Кремлі не відкидають можливості зустрічі Путіна та Зеленського в Туреччині, але прикладної розмови щодо цього немає

22:11 03.02.2022
Зеленський погодив з Макроном подальші спільні кроки для підтримки стійкості України

Зеленський погодив з Макроном подальші спільні кроки для підтримки стійкості України

18:07 03.02.2022
Угода про вільну торгівлю дасть змогу підвищити товарообіг між Україною і Туреччиною до $10 млрд - переговори Зеленського й Ердогана

Угода про вільну торгівлю дасть змогу підвищити товарообіг між Україною і Туреччиною до $10 млрд - переговори Зеленського й Ердогана

12:52 03.02.2022
Подоляк: Коригування оцінок рівня ескалації з боку США – результат активності Зеленського

Подоляк: Коригування оцінок рівня ескалації з боку США – результат активності Зеленського

16:18 02.02.2022
Зеленський та Ердоган зустрінуться в четвер у Маріїнському палаці

Зеленський та Ердоган зустрінуться в четвер у Маріїнському палаці

13:13 02.02.2022
Зеленський: Повністю підтримую "Слугу народу" щодо виключення Трухіна з лав партії

Зеленський: Повністю підтримую "Слугу народу" щодо виключення Трухіна з лав партії

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Оголошеного в розшук нардепа Кузьміних затримали - НАБУ

Макрон 8 лютого відвідає Україну

ДБР у рамках справи про ДТП за участю Трухіна вивчило відео з понад тисячі камер

Захворюваність на COVID-19 протягом найближчих двох тижнів може зрости до 60 тис. випадків на добу, потім можлива стабілізація - Ляшко

ДБР викликало поліцейського як свідка у справі про ДТП за участю Трухіна

ОСТАННЄ

У Лондоні та Единбурзі відбулися урочисті гарматні салюти на честь 70-річчя правління Єлизавети II

Верещук закликає Міносвіти сприяти спрощенню атестації для визнання результатів навчання молоді з окупованих територій Криму та Донбасу

Українські шеф-кухарі та представники держвлади проголосили Маніфест про відродження української кухні та її популяризацію у світі

Правоохоронці проводять слідчі дії в "Київводоканалі"

Кулеба обговорить із Бербок питання військових постачань в Україну й дозволів Німеччини на постачання зброї

Глава МЗС Австрії: Суверенітет України - це і питання нашої власної безпеки

Глави МЗС Австрії, Словаччини та Чехії відвідують Донбас під час візиту в Україну

Візит Макрона до України стане першим для лідерів Франції за останні 24 роки - Кулеба

Україна отримала від партнерів підтримку на $1,5 млрд і понад 1 тис. тонн оборонного озброєння та військового обладнання - Кулеба

Радники лідерів країн "нормандської четвірки", можливо, зустрінуться цього тижня - представник ФРН

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА