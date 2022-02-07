Події

12:48 07.02.2022

В Україні очікується незначне потепління, подекуди дощ і мокрий сніг

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В Україні очікується незначне потепління, подекуди дощ і мокрий сніг

Найближчої доби погоду в Україні визначатиме тепла й волога повітряна маса, що переміщується із Західної Європи

Як повідомляє Укргідрометцентр, у вівторок, 8 лютого, в Україні невеликий, на півдні та сході країни помірний дощ і мокрий сніг, лише в більшості західних, північних, Вінницькій і Черкаській областях удень без опадів. На дорогах, крім півдня, вночі та вранці подекуди ожеледиця.

Вітер переважно північно-західний (у східній частині – південно-східний), 7-12 м/с. Температура протягом доби від 2° морозу до 3° тепла, в південній частині 1-6° тепла. У Карпатах сніг, температура вночі та вдень 5-10° морозу.

У Києві у вівторок уночі невеликий дощ і мокрий сніг, удень без опадів. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура протягом доби близько 0°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 8 лютого найвища температура вдень (+11,0°) була в 2011 році, найнижча вночі (-28,5°) у 1929 році.

У середу, 9 лютого, в західних, північних, уночі - і східних областях невеликий мокрий сніг із дощем, на решті територій без істотних опадів. Уночі на дорогах, крім півдня, подекуди ожеледиця.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі в західних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 1° тепла до 5° морозу, вдень від 1° морозу до 5° тепла.

У Києві в середу невеликий дощ і мокрий сніг. Уночі на дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 1-3° тепла.

Теги: #погода #прогноз
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