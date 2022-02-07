Макрон 8 лютого відвідає Україну

Президент Франції Еммануель Макрон у вівторок, 8 лютого, здійснить поїздку в Україну, повідомив Єлисейський палац.

Згідно з порядком денним, розміщеним на сайті Єлисейського палацу, 8 лютого президент Франції перебуватиме в Україні.

Також зазначено, що в понеділок, 7 лютого, Макрон відвідає РФ.

Раніше міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан оголосив про візит до Києва з колегою з ФРН Анналеною Бербок 7-8 лютого і підтвердив намір домагатися деескалації навколо України в рамках "нормандського формату". 7 лютого в Києві чекають на Бербок.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) має намір відвідати Київ 14 лютого, де зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. Після цього, 15 лютого, Шольц вирушить до Москви, де відбудеться його зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним.

За даними видання, напередодні візиту в Україну і РФ, 7 лютого, канцлер Німеччини перебуватиме у Вашингтоні, де обговорить ситуацію навколо України з президентом США Джозефом Байденом.