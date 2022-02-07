Події

11:54 07.02.2022

ДБР у рамках справи про ДТП за участю Трухіна вивчило відео з понад тисячі камер

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ДБР у рамках справи про ДТП за участю Трухіна вивчило відео з понад тисячі камер

У Державному бюро розслідувань (ДБР) повідомляють, що в рамках розслідування справи з ДТП за участю народного депутата Олександра Трухіна вивчили матеріали з відеокамер від Полтави до Борисполя та встановили, що за кермом автомобіля Audi A8 перебувала людина в одязі червоного кольору.

"У Державному бюро розслідувань вивчили матеріали з відеокамер від Полтави до Києва, які фіксували пересування автомобіля народного депутата України Олександра Трухіна у день ДТП. Слідчі Бюро виявили, що на всіх камерах від Полтави до Борисполя за кермом Audi A8 була людина в одязі червоного кольору", - йдеться у повідомленні ДБР, розміщеному у понеділок на сайті відомства.

За інформацією ДБР, зокрема, це зафіксувала й остання робоча камера, розташована у центрі міста Бориспіль.

При цьому в повідомленні наголошується, що аварія сталася на ділянці дороги, де було демонтовано камери спостереження.

"Тому було призначено низку експертиз, які встановили б особу водія в момент ДТП. Наразі завершено чотири експертизи, остання - п'ята - триває. Після її завершення можна буде остаточно дати відповідь щодо особи водія", - наголошується в повідомленні.

У ДБР повідомляють, що у справі досліджено великий обсяг інформації, матеріали справи налічують понад 5 томів.

"Після початку розслідування ДБР зверталося офіційно до поліції, щоб надали всі матеріали, але з невідомих причин ці матеріали не були надані. В інтернет-видання "УП" зроблено запит із проханням надати всі наявні матеріали дослідження та зазначити джерела їх надходження. Також Бюро з'ясовує, чому це відео не було передано слідчим на відповідний запит до Міністерства внутрішніх справ", - наголошується у повідомленні.

За інформацією Бюро, допитано значну кількість свідків, зокрема народного депутата, інших учасників ДТП, поліцейських.

"Зокрема, сьогодні на допит як свідка слідчі Бюро викликали повторно поліцейського, відео з камери якого поширило інтернет-видання. Слідчі мають з'ясувати, зокрема, чому він не повідомив на попередньому допиті в ДБР цю інформацію. Зауважимо, жодних намірів оголошувати підозру поліцейському слідчі не мають", - інформують у Бюро.

ДБР вкотре закликає всіх, хто має будь-яку додаткову інформацію щодо обставин ДТП передати її слідчим.

Як повідомлялося, журналісти видання "Українська правда" 1 лютого оприлюднили відео з камер поліцейських, які оформляли ДТП за участю Трухіна, де зафіксовано факт пропонування правоохоронцям хабара в 150 тис. грн за можливість залишити місце ДТП. На відео Трухін звертається до поліцейського зі словами "давай я тихенько в ліс піду", а потім обіцяє "поговорити" з главою МВС Денисом Монастирським.

ДТП за участю Трухіна сталася на Бориспільській трасі 23 серпня 2021 року, постраждали шестеро людей, зокрема двоє дітей. 31 серпня Нацполіція повідомила, що справу розслідуватиме Державне бюро розслідувань.

Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Трухін має сам вийти з фракції та партії. "Трухіну не місце ні у фракції, ні в партії "Слуга народу". Він має негайно вийти самостійно, але навіть якщо він цього не зробить, таке рішення все одно буде ухвалено, щойно епідеміологічна ситуація дасть змогу нам зібрати кворум і провести результативне голосування", - заявив лідер фракції "Слуга народу" у Верховній Раді.

Арахамія сказав, що йому та його колегам соромно за поведінку Трухіна, а також висловив переконання, що той має співпрацювати зі слідством.

Теги: #відео #дбр #трухін
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