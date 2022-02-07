Події

11:22 07.02.2022

У Києві від COVID-19 вакциновано 71% людей віком від 60 років - Ляшко

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У Києві від COVID-19 вакциновано 71% людей віком від 60 років - Ляшко

У Києві від COVID-19 вакциновано 71,2% людей віком від 60 років, столиця є лідером із вакцинації представників цієї вікової категорії, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу у понеділок.

Він уточнив, що до лідерів із вакцинації цієї вікової категорії також належать Львівська (64,1%), Херсонська (51,9%) та Полтавська (51,5%) області.

"Найнижчий рівень охоплення вакцинацією у цій віковій групі в Кіровоградській (22,8%), Донецькій (24,9%) та Закарпатській (28,4%) областях", - сказав міністр.

Теги: #київ #вакцинація #covid_19
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