ДБР викликало поліцейського як свідка у справі про ДТП за участю Трухіна

У Державному бюро розслідувань (ДБР) повідомляють, що викликали поліцейського, запис із боді-камери якого оприлюднили журналісти, у рамках розслідування ДТП за участю народного депутата Олександра Трухіна.

"Хочу почати з того, щоб спростувати неправдиву інформацію, яка сьогодні поширюється у ЗМІ... жодних намірів повідомляти про підозру поліцейському слідчі не мають", - сказала речниця ДБР Ольга Чеканова журналістам у понеділок у Києві.

Вона повідомила: "Слідчі ДБР викликали поліцейського як свідка, слідчі мають намір з'ясувати у нього нові обставини у справі, які він озвучив журналістам, зокрема, чому не повідомив на попередньому допиті в ДБР цю інформацію".

За словами речниці ДБР, слідчі вивчили відео з усіх камер від Полтави до Києва, провели чотири експертизи, наразі проводиться ще одна, заключна експертиза.

"Допитано значну кількість свідків, зокрема народного депутата, інших учасників ДТП, поліцейських. ДБР зверталося офіційно до поліції, щоб надали всі матеріали, але з невідомих причин ці матеріали не були надані", - додала вона.

Як повідомлялося, журналісти видання "Українська правда" 1 лютого оприлюднили відео з камер поліцейських, які оформляли ДТП за участю Трухіна, де зафіксовано факт пропонування правоохоронцям хабара в 150 тис. грн за можливість залишити місце ДТП. На відео Трухін звертається до поліцейського зі словами "давай я тихенько в ліс піду", а потім обіцяє "поговорити" з главою МВС Денисом Монастирським.

ДТП за участю Трухіна сталася на Бориспільській трасі 23 серпня 2021 року, постраждали шестеро людей, зокрема двоє дітей. 31 серпня Нацполіція повідомила, що справу розслідуватиме Державне бюро розслідувань.

Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Трухін має сам вийти з фракції та партії. "Трухіну не місце ні у фракції, ні в партії "Слуга народу". Він має негайно вийти самостійно, але навіть якщо він цього не зробить, таке рішення все одно буде ухвалено, щойно епідеміологічна ситуація дасть змогу нам зібрати кворум і провести результативне голосування", - заявив лідер фракції "Слуга народу" у Верховній Раді.

Арахамія сказав, що йому та його колегам соромно за поведінку Трухіна, а також висловив переконання, що той має співпрацювати зі слідством.