Ціни на енергоносії спонукали інфляцію в Європі, заявив Боррель перед вильотом на переговори в США

Глава дипломатії Європейського союзу Жозеп Боррель визнав, що РФ підвищила стійкість перед економічними санкціями Заходу, тоді як Європа страждає на залежність від російських поставок газу.

"В останні роки Росія підвищила свою стійкість до економічних санкцій, збільшивши свої валютні резерви, більше, ніж ми зробили для підвищення нашої здатності протистояти можливим перебоям у постачанні газу", - написав він у неділю у своєму блозі перед вильотом до Вашингтона, де у понеділок разом із держсекретарем США Ентоні Блінкеном головуватиме на засіданні Енергетичної ради ЄС-США.

"Ми повинні терміново розглянути можливість розробки стратегічних запасів газу в ЄС і можливість спільної закупівлі газу", - написав він, зазначивши, що ціна природного газу в Європі у шість-десять разів вища, ніж рік тому, і це вже призвело до зростання інфляції наприкінці 2021 року.

"Якщо ціни на енергоносії залишаться високими протягом 2022 року, підживлюючи вищу інфляцію, це серйозно вплине на відновлення після пандемії", - наголосив Боррель.

Він оголосив, що трансатлантична безпека в галузі енергетики буде темою Енергетичної ради ЄС-США.

"В умовах важкої кризи, яку ми зараз переживаємо (у відносинах) з Росією, це стало не лише питанням ціни, а й проблемою безпеки постачання", - пише Боррель, нагадуючи, що Росія в минулому вже використала енергоносії з політичною метою.

"В останні тижні, незважаючи на те, що Росія суворо виконувала свої договірні зобов'язання, російський державний (концерн – ІФ) "Газпром" відмовився направити додаткові поставки для поповнення європейських сховищ, що ще більше посилило знервованість на ринку", - констатував дипломат.

"Разом із США ми виступаємо проти використання енергопостачання як зброї та геополітичного важеля. Ми віддані гарантуванню енергетичної безпеки ЄС і наших сусідів, включно з Молдовою, Україною та Західними Балканами", - наголосив Боррель.

Відправною точкою своєї енергетичної стратегії Брюссель, як і раніше, вважає "Європейський зелений курс" та реформу енергетики у світлі надзвичайної кліматичної ситуації та "не дозволить поточним подіям збити (ЄС - ІФ) з цього шляху".

Однак у короткостроковій перспективі вирішуватиме проблему безпеки газопостачання через диверсифікацію маршрутів і джерел імпорту.

"США вже є найбільшим постачальником зрідженого природного газу (ЗПГ) до Європи, і найближчими місяцями ми активізуємо нашу співпрацю, щоб гарантувати безпеку газопостачання. Крім США, ми також ведемо переговори з Норвегією, Катаром, Азербайджаном, Алжиром та іншими країнами щодо розширення поставок ЗПГ. Нам також доведеться швидко працювати, щоб краще інтегрувати в європейський енергетичний ринок Піренейський півострів, який фактично залишається енергетичним островом в Європі, але має більше потужностей з прийому ЗПГ, ніж інші європейські країни", - повідомив він.