У Карпатах очікується погіршення погодних умов

У Карпатах до кінця доби та в понеділок, 7 лютого, очікується погіршення погодних умов, повідомив Укргідрометцентр у Facebook.

"До кінця доби 6 лютого на Закарпатті, у Карпатах та Прикарпатті пориви вітру 15-20 м/с, у Карпатах 25 м/с. 7 лютого у західних областях пориви вітру 15-20 м/с; у Карпатах 25 м/с, хуртовина; у Карпатах та Закарпатті значний сніг і мокрий сніг", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що очікується 1 рівень небезпеки.

Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць, наголосили у Гідрометцентрі.