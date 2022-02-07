В Одеській області під час пожежі в швейному цеху товариства сліпих постраждала одна людина

На Одещині на пожежі швейного цеху товариства сліпих постраждала одна людина, повідомляє головне управління обласної Державної служби з надзвичайних ситуацій України.

"06 лютого о 17:35 до Служби порятунку надійшло повідомлення про загорання в цеху заводу УТОС у місті Одеса по вулиці Варненська, 21. Пожежники врятували потерпілого чоловіка, який перебував у кабінеті цеху на першому поверсі", - сказано у повідомленні.

Також повідомляється, що з третього поверху будівлі рятувальники евакуювали чоловіка.

Рятувальники встановили спалах в електрощитовій на першому поверсі чотириповерхової будівлі. Через сильне задимлення працівники ДСНС працювали в апаратах для захисту органів дихання та зору.

Пожежу ліквідовано о 18:09. Від ДСНС залучалося 12 одиниць пожежної техніки та 45 рятувальників.