Події

07:33 07.02.2022

В Одеській області під час пожежі в швейному цеху товариства сліпих постраждала одна людина

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В Одеській області під час пожежі в швейному цеху товариства сліпих постраждала одна людина

На Одещині на пожежі швейного цеху товариства сліпих постраждала одна людина, повідомляє головне управління обласної Державної служби з надзвичайних ситуацій України.

"06 лютого о 17:35 до Служби порятунку надійшло повідомлення про загорання в цеху заводу УТОС у місті Одеса по вулиці Варненська, 21. Пожежники врятували потерпілого чоловіка, який перебував у кабінеті цеху на першому поверсі", - сказано у повідомленні.

Також повідомляється, що з третього поверху будівлі рятувальники евакуювали чоловіка.

Рятувальники встановили спалах в електрощитовій на першому поверсі чотириповерхової будівлі. Через сильне задимлення працівники ДСНС працювали в апаратах для захисту органів дихання та зору.

Пожежу ліквідовано о 18:09. Від ДСНС залучалося 12 одиниць пожежної техніки та 45 рятувальників.

 

 

 

Теги: #завод #пожежа #одеська_область
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