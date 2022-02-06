У Міноборони оцінюють ймовірність значної ескалації російсько-українського конфлікту як низьку

Міністр оборони України Олексій Резніков оцінив ймовірність значної ескалації російсько-українського конфлікту як низьку, повідомила пресслужба Міноборони.

"Ймовірність значної ескалації станом на сьогодні продовжує оцінюватися як низька", - цитує пресслужба слова Резнікова.

За його словами, українські військові прораховують усілякі сценарії і роблять усі необхідні дії для нейтралізації загроз.

Він зазначив, що за кілька днів розпочнуться активні російсько-білоруські військові навчання, які можуть тривати до 20 лютого, але з українського боку "робиться все необхідне для контролю схожих ситуацій".

"Головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний раніше акцентував, що, починаючи з жовтня минулого року, вживаються необхідні заходи - і на рівні планування, і на рівні практичних навчань - про відсіч агресору", - наголосив Резніков.

Глава Міноборони зазначив, що Україна діє планово та скоординовано для виключення будь-яких провокацій.

Водночас, в Україні відбувається підготовка сил територіальної оборони та проводяться навчання з оборонною зброєю, отриманою в рамках міжнародної допомоги.

"Набирає обертів розгортання сил ТрО Збройних сил України. Відбувається велика кількість підготовчих заходів із громадянами. Ми маємо всю повноту інформації та реалістично оцінюємо ситуацію", - підсумував міністр.