Події

19:16 06.02.2022

Не вірте апокаліптичним прогнозам, це ворог має боятися нас, а не ми його – Кулеба

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Не вірте апокаліптичним прогнозам, це ворог має боятися нас, а не ми його – Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що Україна повністю готова до будь-якого розвитку подій і громадянам не слід вірити апокаліптичним прогнозам.

"Не вірте апокаліптичним прогнозам. У різних столицях прораховують різні сценарії, але Україна готова до будь-якого розвитку подій", - написав Кулеба у Twitter у неділю.

Він уточнив, що сьогодні Україна має потужну армію, безпрецедентну міжнародну підтримку та віру українців у свою державу. "Це ворог має боятися нас, а не ми його", - підсумував голова української дипломатії.

Раніше телеканал Fox news повідомив, що голова Об'єднаного комітету начальників штабів армії США генерал Марк Міллі висловив думку, що у разі вторгнення РФ в Україну українська столиця може бути захоплена протягом 72 годин. За даними телеканалу, таку інформацію Міллі нібито повідомив американським конгресменам.

 

 

 

Теги: #прогноз #міністр #реакція
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