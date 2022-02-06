Угода щодо ядерної програми Ірану не принесе стабільності в довгостроковій перспективі – прем'єр Ізраїлю

Угода щодо іранської ядерної програми, переговори навколо якої тривають у Відні, в кінцевому рахунку, не зможе врегулювати проблему атомної сфери Ірану, заявив у неділю на засіданні Кабінету Міністрів прем'єр Ізраїлю Нафталі Беннет.

"Якщо хтось думає, що угода збільшить стабільність, він помиляється. Вона тимчасово відстрочить процес збагачення (урану – ІФ), але всі ми в регіоні заплатимо важку невідповідну ціну за це", – наводить слова прем'єра видання "Джерузалем пост".

Беннет зазначив, що нинішня угода щодо іранського атому завдасть шкоди можливості контролювати розвиток ядерної програми Ірану.

За його словами, Ізраїль стежить за перебігом віденських переговорів, але водночас Іран на тлі діалогу у Відні посилив агресивні дії в регіоні.

"Ізраїль збереже за собою свободу дії в будь-якій ситуації, без або з угодою (щодо іранського атому – ІФ)", – додав прем'єр.

Спільний всеосяжний план дій (СВПД) з іранської ядерної програми був укладений в 2015 році між Іраном і "шісткою" міжнародних посередників (п'ять постійних членів РБ ООН і Німеччина). Він передбачав обмеження Тегераном ядерної програми в обмін на скасування міжнародних і односторонніх антиіранських санкцій.

Колишній президент США Дональд Трамп у 2018 році в односторонньому порядку вийшов зі СВПД і відновив дію антиіранських санкцій, що спонукало Тегеран до поступової відмови від дотримання деяких умов Угоди.

При президенті Джо Байдені США висловили готовність відновити дію СВПД. З цією метою з квітня 2021 року Іран, США і п'ятірка посередників (КНР, Велика Британія, Німеччина, Франція і Росія) ведуть переговори щодо умов відновлення дії СВПД. США безпосередньо в них не беруть участі.

27 грудня у Відні стартував восьмий раунд переговорів.

Раніше високопоставлений представник Держдепартаменту США заявив журналістам, що переговори вступають у завершальну стадію, і залишається кілька тижнів для укладення угоди.