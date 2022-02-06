Події

12:38 06.02.2022

Шеф поліції Оттави вимагає підкріплення, щоб припинити протести проти обмежень через COVID-19

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Шеф поліції Оттави вимагає підкріплення, щоб припинити протести проти обмежень через COVID-19

Поліції канадської столиці Оттави, де більше тижня тривають протести далекобійників проти обмежень через COVID-19, не вистачає сил, щоб покласти край демонстраціям, повідомив телеканал CBC із посиланням на главу столичної поліції Пітера Слолі.

"Нам потрібно залучити додаткові ресурси", - заявив він на екстреному засіданні Ради поліцейської служби Оттави.

Водночас, за даними CBC, для врегулювання ситуації залучені приблизно 500 офіцерів служби, у яких не було вихідних майже два тижні. Їм на допомогу перекинули сотні інших представників правоохоронних органів Канади.

Також Слолі визнав помилки, допущені поліцією під час реагування на ситуацію. Він додав, що не знає, коли протести можуть завершитися.

У свою чергу голова ради поліцейської служби Оттави Даян Дінс заявила, що протестувальникам надає сміливості брак рішучості з боку канадської влади.

"Ця група (демонстрантів - ІФ) - загроза нашій демократії. Ми бачимо щось більше, ніж просто проблема для Оттави. Це загальнонаціональний бунт. Це заколот", - сказала вона.

Західні ЗМІ нагадують, що уряд Трюдо 15 січня видав вимогу до всіх невакцинованих канадських водіїв вантажівок, що їздить через кордони Канади і США, йти на карантин після повернення в Канаду. Водночас приблизно 90% з 120 тис. канадських далекобійників вакцинувалися від COVID-19.

Протести проти подібних заходів влади почалися в Оттаві минулого тижня. Напередодні в центрі міста зібралися понад 7 тис. демонстрантів, в зоні протестів скупчилися 500 важких вантажівок, що перекривають проїзд.

Теги: #канада #протести #коронавірус
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