Події

10:53 06.02.2022

Азербайджанські військові повідомили про обстріл своїх позицій у Нагірному Карабасі

1 хв читати
Азербайджанські військові повідомили про обстріл своїх позицій у Нагірному Карабасі

Міноборони Азербайджану стверджує, що вірменська сторона в неділю обстріляла позиції азербайджанських військових в Нагірному Карабасі.

"Члени незаконного вірменського збройного формування на території Азербайджану, де тимчасово дислоковані російські миротворці, 6 лютого з 00:23 до 02:12 без жодної на те причини періодично обстрілювали зі стрілецької зброї позиції Азербайджанської армії, розташовані в напрямку села Гапанли Тертерського району", - йдеться в повідомленні військового відомства.

У Міноборони додали, що внаслідок інциденту мирні жителі і особовий склад Азербайджанських підрозділів не постраждали.

У відомстві зазначили, що про подію було негайно проінформовано командування російського миротворчого контингенту і спільний російсько-турецький моніторинговий центр.

Теги: #азербайджан #карабах #обстріл
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:54 04.02.2022
ЄС виділяє Азербайджану фінансову допомогу розміром 2 млрд євро

ЄС виділяє Азербайджану фінансову допомогу розміром 2 млрд євро

10:35 02.02.2022
Російські найманці атакували КПВВ "Гнутове" на Донбасі, втрат немає

Російські найманці атакували КПВВ "Гнутове" на Донбасі, втрат немає

17:16 25.01.2022
Двоє українських військових поранені на Донбасі внаслідок обстрілів із боку російських найманців – штаб ООС

Двоє українських військових поранені на Донбасі внаслідок обстрілів із боку російських найманців – штаб ООС

22:11 14.01.2022
Україна та Азербайджан підписали Спільну декларацію про готовність до реалізації конкретних проектів у сферах обопільного інтересу країн

Україна та Азербайджан підписали Спільну декларацію про готовність до реалізації конкретних проектів у сферах обопільного інтересу країн

16:47 14.01.2022
Азербайджан відкрив повітряні кордони для українців – Держприкордонслужба

Азербайджан відкрив повітряні кордони для українців – Держприкордонслужба

15:03 14.01.2022
Зеленський: Київ та Баку працюватимуть над створенням транспортного коридору, можливо, в рамках ГУАМ

Зеленський: Київ та Баку працюватимуть над створенням транспортного коридору, можливо, в рамках ГУАМ

14:55 14.01.2022
Алієв: Азербайджан та Україна мають плани щодо сфери енергетики, і я впевнений, що їх буде втілено

Алієв: Азербайджан та Україна мають плани щодо сфери енергетики, і я впевнений, що їх буде втілено

14:29 14.01.2022
Товарообіг між Україною та Азербайджаном досяг $1 млрд - Зеленський

Товарообіг між Україною та Азербайджаном досяг $1 млрд - Зеленський

14:26 14.01.2022
Декларація президентів України та Азербайджану закріплює готовність підтримки суверенітету та протидії загрозам - Зеленський

Декларація президентів України та Азербайджану закріплює готовність підтримки суверенітету та протидії загрозам - Зеленський

14:11 14.01.2022
Україна та Азербайджан підписали 6 двосторонніх документів

Україна та Азербайджан підписали 6 двосторонніх документів

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Глава ОКНШ США Міллі виклав військово-політичному керівництву країни можливий сценарій російської агресії проти України

Російські найманці посилюють свої позиції на Донбасі, за добу зафіксовано ще 178 одиниць військової техніки – українська СЦКК

В Україні за добу виявили 27 851 новий випадок захворювань на Сovid-19, одужали 6 089 людей, 109 померли

The Washington Post опублікувала статтю, в якій стверджує, що Росія "завершує підготовку до масштабного вторгнення" в Україну

Двоє українських військовослужбовців поранені за добу на Донбасі

ОСТАННЄ

Шеф поліції Оттави вимагає підкріплення, щоб припинити протести проти обмежень через COVID-19

В Україні очікується незначне потепління, місцями мокрий сніг з дощем

Глава ОКНШ США Міллі виклав військово-політичному керівництву країни можливий сценарій російської агресії проти України

Російські найманці посилюють свої позиції на Донбасі, за добу зафіксовано ще 178 одиниць військової техніки – українська СЦКК

Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 393 млн – університет Гопкінса

У Львові в музеї народної архітектури та побуту ім. Климентія Шептицького вогнеборці ліквідували нічну пожежу дерев'яного будинку - ДСНС

Велика Британія направила в Україну понад 100 спецназівців для навчання українських військових - ЗМІ

Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 393 млн

В Україні за добу виявили 27 851 новий випадок захворювань на Сovid-19, одужали 6 089 людей, 109 померли

The Washington Post опублікувала статтю, в якій стверджує, що Росія "завершує підготовку до масштабного вторгнення" в Україну

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА