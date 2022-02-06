Події

10:53 06.02.2022

У Львові в музеї народної архітектури та побуту ім. Климентія Шептицького вогнеборці ліквідували нічну пожежу дерев'яного будинку - ДСНС

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У Львові в музеї народної архітектури та побуту ім. Климентія Шептицького вогнеборці ліквідували нічну пожежу дерев'яного будинку - ДСНС

У ніч на неділю на території музею (під відкритим небом) народної архітектури та побуту ім. Климентія Шептицького у Львові було ліквідовано пожежу в одноповерховому дерев'яному будинку, без постраждалих, повідомили в прес-службі ДСНС.

"6 лютого о 2.14 у м. Львів на території музею (просто неба) народної архітектури та побуту ім. Климентія Шептицького в одноповерховому дерев'яному будинку (не пам'ятка архітектури) виникла пожежа. О 3.27 підрозділи ДСНС пожежу ліквідували. Жертв і постраждалих немає", - йдеться в ранковому зведенні на сайті відомства в неділю.

Зазначається, що вогонь знищив будівлю на площі 600 м кв.

До гасіння залучалося 22 людини та 5 одиниць техніки ДСНС.

Теги: #львів #пожежа #дснс
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