Велика Британія направила в Україну понад 100 спецназівців для навчання українських військових - ЗМІ

Велика Британія відправила в Україну понад 100 спецназівців (SAS, SBS, спеціальний розвідувальний полк і група підтримки спецназу) в ролі військових радників для передання досвіду українським військовослужбовцям, повідомило видання Mirror.

За інформацією видання, британський спецназ передасть досвід українським колегам у тактиці боротьби з терористами, снайперській стрільбі і диверсіям.

Зазначається, що перекидання елітних військ з Великої Британії стало можливим, оскільки основні сили елітних підрозділів більше не задіяні в Афганістані.

"Спецназ Великої Британії був перекинутий в регіон, щоб допомогти і надати допомогу українським військовим. Вони мають широкий набір навичок, які, безсумнівно, будуть дуже корисні українським силам".