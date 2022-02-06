Події

10:52 06.02.2022

Велика Британія направила в Україну понад 100 спецназівців для навчання українських військових - ЗМІ

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Велика Британія направила в Україну понад 100 спецназівців для навчання українських військових - ЗМІ

Велика Британія відправила в Україну понад 100 спецназівців (SAS, SBS, спеціальний розвідувальний полк і група підтримки спецназу) в ролі військових радників для передання досвіду українським військовослужбовцям, повідомило видання Mirror.

За інформацією видання, британський спецназ передасть досвід українським колегам у тактиці боротьби з терористами, снайперській стрільбі і диверсіям.

Зазначається, що перекидання елітних військ з Великої Британії стало можливим, оскільки основні сили елітних підрозділів більше не задіяні в Афганістані.

"Спецназ Великої Британії був перекинутий в регіон, щоб допомогти і надати допомогу українським військовим. Вони мають широкий набір навичок, які, безсумнівно, будуть дуже корисні українським силам".

 

Теги: #спецназ #великобританія #агресія_рф
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