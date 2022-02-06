6 лютого: Яке сьогодні свято

6 лютого в світі відзначають День відмови від мобільного телефону, День бармена, День саамів, Міжнародний день нетерпимого ставлення до операцій, які калічать жіночі статеві органи. У Новій Зеландії святкують День Вайтанги, на Ямайці День Боба Марлі, в Таїланді – День національного боксу Муай Тай, а у В'єтнамі Фестиваль ароматної пагоди. За церковним календарем – День пам'яті блаженної Ксенії.

Міжнародний день бармена

Дату свята обрали невипадково — 6 лютого відзначають День святого Аманда, одного з великих християнських апостолів, який вважається покровителем виноробів, пивоварів, торговців, а також рестораторів і барменів. Тому День святого Аманда став у багатьох країнах професійним святом барменів і рестораторів.

День відмови від мобільного телефону

Ініціатори дати, а також їх прихильники, пропонують усім людям замислитися над тим, що їм дає мобільний зв'язок, і чого позбавляє, яку користь він приносить суспільству і яку шкоду може завдавати здоров'ю людини, якщо не фізичну, то психічну. Вважається, що ідея проведення акції "Дні без мобільного телефону" належить французькому журналісту та літератору Філу Марсо, який озвучив свою ідею у 2001 році.

День Боба Марлі на Ямайці

Боб Марлі – ямайський музикант, гітарист, вокаліст і композитор. Народився у бідній родині в сільському районі на Ямайці, помер від раку у віці 36 років.

Незважаючи на те, що з часу його смерті минуло вже сорок років, Марлі і сьогодні визнаний найвідомішим виконавцем у стилі реггі. Саме завдяки його міжнародному успіху, реггі набув широкої популярності за межами Ямайки.

Марлі посідає 11 рядок у списку 50 найкращих виконавців усіх часів, за версією журналу Rolling Stone.

Церковний календар

6 лютого у церковному календарі – день пам'яті преподобної Ксенії Римлянки. Народилася в V столітті в родині римського сенатора. При народженні отримала ім'я Євсевія. З дитинства дівчинка тяглася до Бога. Проте її батько мав на неї інші плани. Коли дочка підросла, батьки обрали їй нареченого і почали готуватися до шлюбу. Євсевія не захотіла підкоритися батьківській волі, а тому віддала нужденним усе своє майно і таємно втекла разом із двома служницями.

Оселившись на одному з островів біля Малої Азії, Євсевія змінила ім'я на Ксенія, а також присвятила життя Господньому служінню. Потім переїхала до Міласа, де власним коштом збудувала церкву Святого Стефана, заснувала там християнську громаду і стала її послушницею. Ксенія вела тихе і смиренне життя, допомагала грішникам, підтримувала всіх, хто потребував і зламаних духом. Померла під час молитви. Вважають, що мощі святої можуть зцілювати від хвороб.

У цей день:

1900 - Учений Олександр Попов уперше у світі передав по радіо сигнал лиха в морі;

1918 - Британський парламент ухвалив закон, який відкривав доступ до виборів жінкам старше 30 років, які є главою сімейства або одружені з главою сімейства, або закінчили університет;

1935 - У продаж вперше надійшла настільна гра "Монополія";

1948 - Угорський фізик Золтан Бай уперше отримав ехосигнал від Місяця. Народження астрономії радіолокації;

1952 - На престол зійшла Єлизавета II, чинна королева та глава держави Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії;

1958 - У Мюнхені розбився літак із футбольною командою "Манчестер Юнайтед" на борту. Серед 23 загиблих було вісім футболістів клубу;

1985 - Компанія Microsoft оголосила про створення текстового процесора Word, призначеного для комп'ютерів IBM PC;

1996 - Британську антарктичну станцію "Фарадей" передали українським полярникам. На її базі створено українську станцію "Академік Вернадський".

2018 - З космодрому на мисі Канаверал фірма SpaceX успішно здійснила перший політ надважкого ракетоносія Falcon Heavy.

Іменини: Ксенія, Оксана, Герасим, Тимофій, Іван, Павло, Денис.