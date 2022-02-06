Події

06:30 06.02.2022

Глави МЗС Чехії, Австрії та Словаччини 7-8 лютого здійснять спільний візит до України

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Глави МЗС Чехії, Австрії та Словаччини 7-8 лютого здійснять спільний візит до України

7-8 лютого міністри закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, Австрії Александр Шалленберг та Словаччини Іван Корчок здійснять спільний візит до України на запрошення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, повідомили у МЗС.

Як повідомила пресслужба зовнішньополітичного відомства в суботу, перший в історії візит глав зовнішньополітичних відомств країн Славковського формату – продемонструвати солідарність із Україною на тлі агресивних дій Російської Федерації.

В інформації наголошується, що Кулеба та його чеський, австрійський і словацький колеги проведуть переговори, ключовими темами яких стане "подальша підтримка України в протидії російській агресії, втілення комплексного пакету стримування РФ, зміцнення безпекової взаємодії, підтримка економічної та фінансової стабільності нашої держави".

Міністри Славковського формату також мають намір відвідати зону проведення Операції об'єднаних сил, де ознайомляться із актуальною безпековою ситуацією в зоні російсько-українського збройного конфлікту.

 

 

Теги: #візит #словаччина #австрія #чехія
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