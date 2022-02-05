На білорусько-російських навчаннях "Союзна рішучість" відпрацьовуватиметься південний напрямок

Білорусь і Росія відпрацьовуватимуть захист південних кордонів Союзної держави (білорусько-український кордон) на навчаннях "Союзна рішучість", рішення ухвалюватимуть з поточної військово-політичної ситуації, заявив державний секретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович.

"Якщо ми раніше не розглядали південний напрямок як загрозу безпеці країни, сьогодні ми, виходимо з оцінки військово-політичної, стратегічної обстановки, змушені розглядати зокрема й південний напрямок. Насамперед для захисту південних кордонів Союзної держави", - сказав Вольфович в ефірі телеканалу ОНТ у суботу.

Перевірку сил реагування Союзної держави, яка відбувається на території Білорусі в 2022 році, Вольфович охарактеризував як навчання із проведенням великих маневрів. Однією з важливих складових таких навчань є відпрацювання завдань щодо відображення агресії.

"Дуже великі маневри проходять з відпрацюванням питань стратегічних перегрупувань на великі відстані, зі створенням угруповань на операційних напрямках та виконанням завдань із відображення агресії", - заявив Вольфович.