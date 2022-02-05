Лавини в Австрії за добу забрали життя дев'яти людей

В Австрії в результаті сходу кількох лавин за останні 24 години загинуло дев'ятеро людей, повідомило в суботу агентство Associated Press.

За даними поліції, у трьох різних нещасних випадках загинули восьмеро людей - у Форарльберзі та Тіролі. В одному з цих інцидентів загинули піддані Швеції та їхній австрійський провідник. Влада Тіроля повідомила про загибель однієї людини в результаті сходу лавини, ще один зник безвісти.

Влада попередила шанувальників зимового відпочинку в горах про те, що ризик сходження лавин все ще зберігається.